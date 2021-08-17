وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا عن عمر ناهز 81 عاما

توفي الكاتب الكبير فيصل ندا، صباح اليوم عن عمر ناهز 81 عاماً، ومن المقرر أنَّ تُقام صلاة الجنازة على الكاتب الراحل، بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، فيما سيتمّ تحديد موعد العزاء لاحقاً، وذلك وفق ما ذكره زوج ابنته في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

معلومات عن الكاتب الكبير فيصل ندا

ولد الكاتب الكبير فيصل ندا بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج منها عام 1963 وكان عضوًا في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.

عقب تخرجه التحق بوزارة المالية، إلا أنَّها لم ترض طموحه وأحلامه والتي بدأها منذ كان بالكلية عبر كتابته لمسرحية شارك في التمثيل بها مع زملائه بالكلية، بينما كان أول مسلسل تلفزيوني له هو «هارب من الأيام»، والذي تمكّن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني، ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن مثل عبدالله غيث.