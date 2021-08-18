معلومات عن إلحاق أبناء المصريين بالخارج بالنظام التعليمي في بلدهم

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن وصول عدد من الرسائل إليها عن كيفية نقل أبناء المصريين في الخارج إلى المدارس المصرية، وما هي البيانات المطلوبة لإلحاق أبناء المصريين بالخارج بالنظام التعليمي في مصر، بالإضافة إلى ما هي الأوراق المطلوبة لنقل أبناء المصريين في الخارج إلى مدارس فى جمهورية مصر العربية، موضحة أن وزارة الهجرة تحرص على الرد على كل أسئلة المصريين في الخارج وذلك بإرسال أسئلتهم إلى الجهات المختصة للرد عليها.

وأوضحت الوزارة أن التقرير التالي يرصد البيانات المطلوبة المصوغات المطلوبة لإلحاق أبناء المصريين بالخارج بالنظام التعليمى فى مصر، وهى كالتالى:

أولاً: البيانات المطلوبة لإلحاق أبناء المصريين في الخارج بالنظام التعليمي المصري

1. شهادات نجاح في امتحانات الصف الدراسي الذي حصلوا عليه في دولة المقر معتمدة من السفارة المصرية (وذلك في حالة إلحاقهم بمدارس ببلد المهجر).

2. أي شهادات نجاح في امتحانات صف دراسى حصلوا عليه في مصر وذلك فى حالة إلحاق أبناء المغتربين بمدارس في مصر، وهذا ليتسنى احتساب ما يعرف بـ«السلم التعليمي» وتحديد الصف الدراسى الواجب إلحاقهم به العام الدراسى التالى.

ثانيا: المصوغات المطلوبة لنقل أبناء المصريين في الخارج إلى مدارس فى جمهورية مصر العربية

ج- المستندات المطلوبة هى على النحو التالى:

• جواز السفر المثبت به تاريخ العودة.

• آخر شهادات حصل عليها بشرط التوثيق

• شهادة ميلاد الطالب (موثقة)

وأوضحت وزارة الهجرة أنه لا بد من توجه الطالب بالخارج إلى الإدارة التعليمية التابعة لمقر سكنه وتقديم المستندات السابق ذكرها فور وصوله إلى مصر، وسوف يتم إرسال تلك البيانات إلى وزارة التربية و التعليم – إدارة أبناؤنا بالخارج على أن يتم ذلك عن طريق المستشار الثقافى بسفارة جمهورية مصر العربية فى بلاد المهجر.