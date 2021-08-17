بدء مؤتمر مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بدقيقة حداد على فيصل ندا

انطلق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، للفنان يحيى الفخراني، بدقيقة صمت، حدادا على روح الكاتب الكبير فيصل ندا، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال الكاتب محمد هاني، أحد مؤسسي «كايرو شو»، المنتجة للمسرحية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق المسرحية، المُقام حاليا في مدينة الإسكندرية، إن فيصل ندا كان واحدا من أبرز الكتاب الذين أثروا الساحة الفنية بكثير من الأعمال، وحققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات متعاقبة.

ويحضر المؤتمر الصحفي أبطال المسرحية، وهم يحيى الفخراني، وإياد نصار، وشريف دسوقي، ومحمد الشرنوبي، وسما إبراهيم، وحسن العدل، ولبنى ونس، وعلاء قوقة، وإسماعيل فرغلي، فضلا عن المخرج مجدي الهواري.

وتأخرت الفنانة كارمن سليمان، عن حضور المؤتمر الخاص بالمسرحية، والذي يعد أولى تجاربها في عالم المسرح، واعتذر محمد هاني عن الحضور.