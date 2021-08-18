رئيس نقابة المرافق الجديد يعلن خطة عمله: حوار مجتمعي وتدريبات وتفعيل الملف العربي

أعلن هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن خارطة طريق ومحاور محددة ومبدئية، والتي سوف تتحرك النقابة العامة خلالها في الفترة المقبلة عن طريق استراتيجية تعتمد على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين في القطاعات التابعة للنقابة وعددهم يصل إلى 400 الف عامل.

أول تصريح لرئيس نقابة المرافق

جاء ذلك في بيان لرئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بعد توليه منصب رئيس النقابة العاملة للعاملين بالمرافق العامة الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي والإسكان، خلفًا للدكتور عادل نظمي.

وقال «فؤاد»، إنَّ المحاور المبدئية تتمثل أيضًا في تفعيل مبادئ «الحوار الاجتماعي»، من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات، والدورات التدريبية والتثقيفية للعمال في تلك القطاعات الاستراتيجية، والتواصل معهم في مواقع العمل والإنتاج لتوعيتهم وتدريبهم على «الحقوق والواجبات»، والاستماع إلى مطالبهم، ورؤيتهم للنهوض بنقابتهم وتطوير خدماتها، وكذلك البدء في تشكيل وتفعيل اللجنة التي قررها مجلس إدارة النقابة العامة للوقوف علي بحث التظلمات وحل المشكلات للعاملين المتضررين من أى مشكلة تخص العمال، في أثناء العمل وبسببه، وذلك في القطاعات الأربعة «الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الإسكان»، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها شهريًا للتواصل حول تلك المشكلات، إضافة إلى تفعيل الملف العربي والدولي والتواصل مع كل الاتحادات والنقابات ذات الاهتمام، والأهداف المشتركة وتبادل الخبرات لتصب جميعها في خدمة العمال والوطن.

إعانة 5 آلاف جنيه

وأوضح «فؤاد»، أنَّ القرارات الجديدة بشأن صرف إعانة قدرها 5 آلاف جنيه لأي حالة وفاة تحدث في أثناء العمل وبسببه في القطاعات المذكورة، بشرط أن تكون الوفاة بسبب إصابة عمل، ستكون البداية العملية نحو إجراءات وقرارات مماثلة في خدمة العامل خاصة من النواحي الصحية، وتقديم أفضل خدمة طبية له من حيث الجودة، وأقل التكاليف.

وأكّد رئيس العاملين بالمرافق، أنَّ هذه النقابة تضم 400 ألف عامل يواصلون عملهم من أجل خدمة المواطن والوطن، تمتلك تلك القوى البشرية، وتؤمن بدورها في دعم ومساندة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة، وشرطتنا الباسلة في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وكان مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق العامة، قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم 30 يونيو الماضي، تكليف هشام فؤاد قائماً بأعمال رئيس النقابة العامة، حيث تمّ تفعيل القرار في الأول من شهر أغسطس الجاري.