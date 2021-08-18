«القاهرة التجارية» تطالب «الوزراء» بالتدخل لمنع احتكار السكر

حذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من أزمة وشيكة في سلعة «السكر الأبيض» في السوق، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج «تتجاوز 150 ألف طن»، لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص بما يخلق حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.

شكاوى تجار ضد الشركات المنتجة للسكر

وكشف رئيس الشعبة، عن تلقى العديد من الشكاوى من التجار والموزعين بشأن ما اعتبروه سياسات عدد من الشركات المنتجة للسكر القائمة على بيع جميع الكميات المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، ما يعد جُرم بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك قانون حماية المستهلك.

وأوضح إدريس في بيان: «إن سلعة السكر الأبيض تعد من السلع الحيوية التى تؤدى في حالة عدم استقرارها إلى حدوث اضطراب في السوق المصرى لكنها تتعرض حاليًا لعملية احتكار من أحدى الشركات الخاصة».

وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، رئيس الوزراء ووزيرى الصناعة والتموين، بالتحقيق العاجل في هذه المشكلة، انطلاقاً من السعى للحفاظ على استقرار سعر السكر الأبيض في السوق المصري ومنع عملية الإحتكار، ما يعود بالنفع على المواطن المصري.

واستطرد: «دأبت عدد من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر فى الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لدى الشركتين لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، ما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر».

وأوضح رئيس الشعبة، أنه من المعلوم أن هيئة السلع التموينية قامت بعمل مناقصة لاستيراد كميات من السكر الخام على مرتين وذلك للعمل على سد الفجوة الموجوده في السوق المحلي بين كمية الإنتاج والإستهلاك، وقد تم رفض المناقصتين نتيجة أن سعر طن السكر بالإضافة إلى مصاريف التكرير سوف يصل إلى 9000 جنيه للطن.

ولفت إدريس، إلى أنه من المتعارف عليه في السوق التجاري أنه في حالة توقف الإستيراد مؤقتاً يتم توزيع المخزون المحلي من السكر الأبيض على جميع التجار بالتساوي خلال الفترة المتبقية حتى بداية الإنتاج الجديد الذي يبدأ في شهر مارس 2022.

شركات السكر تلزم التجار بالدفع النقدى

وكشف عن أن البيع يتم بالسداد النقدي دون السداد الآجل، إلا أن ماحدث هو قيام شركة الدلتا للسكر ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض المخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيه إلى 7450 جنيه للطن بطريقة السداد الآجل حيث أن شركة الدلتا للسكر لم تتقاضى سوى شيكات بنكية آجلة السداد مقابل بيع هذه الكمية.

وشدد إدريس على أن كل ما سبق يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، خاصة وأن ما تم بين تلك الشركات سيؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديداً في أزمة عام 2016، الأمر الذي سعت جميع مؤسسات الدولة إلى منع حدوثة مجدداً في السوق المصري، وبخاصة وأن سلعة السكر الأبيض من السلع الحيوية.