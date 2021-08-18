«تنظيم الاتصالات» يعتمد الإطار التنظيمى لإنشاء مراكز البيانات بالسوق

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأربعاء، الإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عملية التحول الرقمي وجذب وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا ما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال مراكز البيانات المتنامي بشكل سريع.

إنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أجرى خلال الفترة الماضية دراسة لأفضل النماذج والممارسات العالمية في مجال إنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية من خلال عقد اجتماعات وجلسات استماع مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال للوقوف على أفضل السياسات التنظيمية المعمول بها في الأسواق العالمية والملائمة للسوق المصري، حيث تم إعداد واعتماد الإطار التنظيمي ليكون بمثابة أداة لتنظيم وتيسير إجراءات العمل الخاصة بمراكز البيانات وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.

استقطاب شركات مراكز البيانات العملاقة لسوق الاتصالات

ويستهدف ذلك الإطار التنظيمي استقطاب شركات مراكز البيانات العملاقة لسوق الاتصالات المصري ما يساهم في جذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية والمحتوى الإلكتروني، وما يتبعه من توفير فرص عمل جديدة في مجال إنشاء وتشغيل مراكز البيانات والمرافق المرتبطة بها.

دعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتوفير الخدمات الإلكترونية

ويستهدف الإطار التنظيمي أيضا، المساهمة بشكل كبير في دعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتوفير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، من خلال ما تقدمه مراكز البيانات من تطبيقات يمكن من خلالها إجراء المعاملات الإلكترونية بشكل أبسط وأسرع عن طريق الوصول السريع للمحتوى المستضاف داخل مراكز البيانات فى مصر.