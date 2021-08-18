الصحة: «عيادة ثابتة» داخل المراكز والمعاهد البحثية لتطعيم العاملين بها

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على هامش مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الخطوات والإجراءات التي سيتم اتباعها لـتطعيم طلاب الجامعات والعاملين بها والمنشآت ضد فيروس كورونا المستجد قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، خلال مشاركتها في الاجتماع اليوم، إنّها ستؤسس «عيادة تطعيم ثابتة» داخل كل معهد أو مركز بحثي، لتطعيم العاملين في تلك المنشآت ضد فيروس كورونا المستجد قبل بدء العام الدراسي الجامعي.

وزيرة الصحة عن إجراءات تطعيم طلبة الجامعات: يتم عبر نقاط ثابتة

وأضافت زايد، أنّه جرى تخصيص «نقاط تطعيم» داخل المستشفيات الجامعية لتطعيم الأطقم الطبية، والعاملين بالجامعات، موضحة أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستمد تلك النقاط بالكوادر الطبية، وحال عدم توافرها ستدعمها وزارة الصحة بها.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنّ الوزارة ستوفر التطعيمات واللقاحات اللازمة لتناسب عدد العاملين بكل جهة، والأجهزة اللازمة لتسجيل التطعيم، لافتة إلى أنّ الطلاب الجدد سيتم العمل على تطعيمهم في الوقت الذي سيتم إجراء الكشف الطبي عليهم فيه.

وعن الفرق الدراسية المختلفة، قالت وزيرة الصحة والسكان، إنّه سيتم إعداد جداول بشأن الفرق الدراسية المختلفة، لإعطائهم لقاحات فيروس كورونا المستجد تباعا.

وزيرة الصحة: تسجيل العاملين في التعليم عبر موقع اللقاحات

وأشارت الوزيرة، إلى أنّ العاملين في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، يجب أن يسجلوا في الموقع الإلكتروني الخاص باللقاحات، مشددة على أنّه سيتم تطعيم العاملين المسجلين قبل بداية العام الدراسي المقبل.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنّه من المقرر استقبال 15 ألف جرعة علاجية من عقار احد أدوية الأجسام المضادة المستخدمة لصالح علاج مرضى كورونا، لاستخدامه في خفض معدلات الاحتياج لدخول الرعاية المركزة بنسب تتراوح بين 79% إلى 90%، فضلا عن خفض معدلات الوفيات بنسب بين 95 إلى 98%.