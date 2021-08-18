«ايتيدا» والوطنية للإعلام تطلقان دورة حماية الملكية الفكرية

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية للإعلاميين والتي ينظمها مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، بالتعاون مع معهد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام.

وتأتى فعاليات الدورة التخصصية تحت رعاية حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير.

وافتتح الدورة خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، وعمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة «ايتيدا»، بحضور أحمد عبد الغنى، القائم بأعمال مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية وأكثر من 40 إعلامي ومشاركة عدد من مدراء الهيئة التنفيذيين، وخبراء بمنظمة «الوايبو» والاتحاد الأوروبي، ومحاضرين وأساتذة القانون المدني.

التكامل مع أجهزة الدولة المختلفة لتفعيل دور الإعلام

وقال رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون والمشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، إن هذا التعاون يأتي في حرص الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، علي التكامل مع أجهزة الدولة المختلفة لتفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية والتحول الرقمي ودعم الدولة المصرية من خلال إعلام واعي ومتطور يحقق الهدف.

وأشار إلى أن الهيئة تدفع بأبنائها للعمل على أنفسهم وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر لمواكبة التطور العالمي والحفاظ على حقوق الهيئة ومصنفاتها الفنية.

رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، في كلمته الافتتاحية للدورة: «سعداء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لرفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية للإعلاميين وذلك إيمانا بدورهم المحوري في نقل المعرفة والجوانب المرتبطة بقضايا الملكية الفكرية ومن خلال المسئولية التي يحملونها على عاتقهم من توعية الجمهور بضرورة احترام حقوق المؤلف والالتزام بحماية الإبداع الفكرى».

وأكد أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه الإعلام في توعية المواطنين بهذا المجال الهام وضرورة الحفاظ على الفكر الإبداعي، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا العالمية الموجودة حاليا في السوق كانت مجرد فكرة مبتكرة حافظ أصحابها عليها وقاموا بحمايتها وبالتالي خلقت عوائد تتخطى قيمتها ميزانيات بعض الدول.

نقل خبرات الهيئة الفنية والعملية لإعداد الكوادر الإعلامية

وتابع: «نحن على أتم الاستعداد لنقل خبرات الهيئة الفنية والعملية لإعداد الكوادر الإعلامية في مختلف مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني وتعزيز التعاون مع معهد الإذاعة والتليفزيون لما له من دور رائد في تقديم الخدمات تدريبية لعدد كبير من رواد الإعلام والإذاعة المصرية وفقًا لأحدث أساليب التعليم والتدريب بهدف الارتقاء بمستوى الكوادر وتنمية قدرتها ومهاراتها، كما يعد من المؤسسات العريقة التي نفخر بالتعاون معها».

قرصنة المحتوى الرقمي المشفر وصوره الفنية

وتتضمن الدورة التدريبية، التي تُعقد على مدار يومين بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، مجموعة من المحاضرات الفنية والتي تتناول الملكية الفكرية في عالم الإعلام الجديد، واستخراج الأدلة الرقمية في قضايا الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرصنة المحتوى الرقمي المشفر وصوره الفنية، ومناقشة العلامات التجارية والرسوم والنـمـاذج الصناعية، والمعايير الفنية للحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني.