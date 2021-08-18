كليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة لطلاب الثانوية 2021

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة على الجامعات للالتحاق بها، وذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، ومن بينها كليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة لطلاب الثانوية العامة 2021، التي تقع على الطريق الدولي الساحلي- المنصورة- محافظة الدقهلية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، كليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة لطلاب الثانوية العامة 2021 بشعبتيها الأدبي والعلمية، وذلك في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

كليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة لطلاب الثانوية العامة 2021

ووفقا للصفحة الرسمية لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإنها أعلنت بدء الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعى وتخصصات الكلية على النحو التالي:

- تخصص المعلوماتية الحيوية.

- تخصص تأمين البيانات.

- تخصص الذكاء الاصطناعي.

-العلوم الأساسية وعلوم الحاسب.

الحد الأدني للقبول بكليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

وفي حال الرغبة في الإنضمام لكليات الجامعة فإن نسب القبول كالتالي:

-الطب البشري حد ادنى للتقدم (95%؜).

- طب الفم والاسنان حد ادنى للتقدم (90%؜).

- العلاج الطبيعي حد ادنى للتقدم (90%؜).

- الصيدلة حد ادنى للتقدم (90%؜).

- الهندسة حد ادنى للتقدم (80%؜).

- الذكاء الاصطناعي حد ادنى للتقدم (70%؜).

- ادارة الاعمال حد ادنى للتقدم (60%؜).

- تكنولوجيا العلوم الصحية حد ادنى للتقدم (70%؜).

ونوهت جامعة الدلتا للعلوم والتكنوولجيا، أنه في حال رغبة الطلاب من حملة الشهادات العربية والمعادلة، فإنه يتم التسجيل مباشرة بمكتب القبول بمقر الجامعة او من خلال موقع الجامعة من هنــا.

أما لطلاب الثانوية العامة المصرية، فإن التسجيل والتقديم لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا من خلال موقع الجامعة من هنـــا، على أن يكون التنسيق مركزياً من خلال الموقع الإلكترونى لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وذلك فور الإعلان عن فتح التسجيل بموقع الوزارة من هنـــا.