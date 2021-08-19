مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بقنا

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، وأصيب 4 أخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي و«ربع نقل»، بالطريق الصحراوي غرب قنا.

تلقى اللواء، مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا، بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة قنا.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة و4 مصابين إلى مستشفى قنا العام، وانتقلت الأجهزة الأمنية ولجنة من مرور قنا، لكتابة تقرير وافي عن أسباب الحادث، ورفع أثاره لتسير حركة المرور أمام المركبات في الاتجاهين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.