انطلاق مبادرة «داعم» من بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع شركة كريم

صرحت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وسياسة الدولة القائمة على الاستثمار في البشر، وخاصة الشباب كونهم الثروة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة، استحدث بنك ناصر العديد من البرامج الائتمانية التي تركز على تمكين الشباب وتعزز من مبادرات التوظيف والتمويل المتوسط والمتناهي الصغر، لذلك أطلق البنك مبادرة تحت شعار «داعم» لتمويل السيارات المستخدمة في خدمات النقل الجماعي والتشاركي من خلال التطبيقات الإلكترونية، بالتعاون مع شركة كريم للنقل التشاركي.

انتشار واسع النطاق للنقل التشاركي

وقالت «القباج» إن ظاهرة النقل التشاركي لاقت انتشارا واسع النطاق خلال السنوات القليلة الماضية، موضحة أن إطلاق برنامج «داعم» يهدف إلى تشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة، في إطار اهتمام البنك بخلق فرص عمل حقيقية، ونظرا للمسؤلية المجتمعية للبنك وحرصا على دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي، فقد قررت إدارة البنك إعفاء عملاء المشروع من المصروفات الإدارية، كما تقرر إتاحة التمويل لذوي الإعاقة والتي تسمح إعاقتهم بقيادة السيارات، وذلك لتشجيعهم على العمل والاندماج المجتمعي لتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي و«حياة كريمة» تحقق العدالة الاجتماعية لهم.

وفي ذات السياق، أفاد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن مبادرة «داعم» تأتي في ضوء الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك في الاهتمام بالتنمیة البشریة والمشروعات الاجتماعیة والاقتصادیة لتحویل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجة وفعالة بالمجتمع للعمل على محاربة البطالة، بالإضافة إلى الإسهام في حل مشكلة المرور والزحام، وكذلك تخفيض عبء الدعم عن طريق ترشيد استهلاك الوقود، وتحقيقًا لمبدأ الشمول المالي بالوصول بخدمات البنك إلى كل فئات المجتمع، مؤكدا أن البنك سيقوم بدور تمويلي لشراء سيارات ميكروباص وملاكي ودراجات نارية، مع ضمان التشغيل بشركة كريم للنقل التشاركي، وسيتم البدء في تمويل 50 سيارة في المرحلة الأولى بـ20 مليون جنيه.

شروط الحصول على التمويل

وعن شروط التمويل، أوضح «عشماوي» أنه يشترط للحصول على التمويل ألا يقل سن العميل عن 21 عاما وحتى 60 عاما، ويتوجه إلى البنك بعد إتمام التعاقد مع شركة كريم، لتقديم خطاب الترشيح وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال مرافق حديث يفيد محل إقامته، ويتم التقسيط 5 سنوات بعائد مميز 6.7%، ويتم حظر بيع السيارة لصالح البنك حتى الانتهاء من سداد قيمة السيارة.

جدير بالذكر، أنه في إطار حرص البنك على استحداث برامج تمويلية تهدف إلى التوظيف، سبق وقام بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة سويفل لتمويل شراء سيارات نقل ركاب لعدد 50 سيارة ميكروباص في المرحلة الأولى، بمبلغ وقدره 22 مليون جنيه، وتسدد قيمة التمويل على خمس سنوات، و«سويفل» هي أول شركة في الشرق الأوسط تُدرج في بورصة «ناسداك» بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.