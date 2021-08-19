التصريح بدفن عامل محارة سقط من الطابق العاشر بالمحلة الكبرى

قرر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار عماد سالم، اليوم، إنهاء إجراءات تصريح دفن جثمان مٌبيض محارة لقي مصرعه نتيجة اختلال توازنه أثناء عمله بعمارة سكنية.

وشهدت منطقة منشية البكري التابعة لحي ثان المحلة، واقعة مصرع مُبيض محارة إثر إصابته بنزيف نتيجة سقوطه من أعلى سقالة بالطابق العاشر بعمارة سكنية؛ وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

تفاصيل سقوط شهيد «لقمة العيش» من عمارة سكنية

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع «محمود .ع .أ»، 30 عامًا، ومقيم بقرية ميت السراج، ويعمل مبيض محارة أثناء عمله على سقالة بالطابق العاشر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

التحريات الأمنية تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأمنية، أن المجني عليه أٌصيب بنزيف داخلي إثر سقوطه من أعلى سقالة، أودت بحياته في الحال دون وجود شبهة جنائية.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت بتشريح الجثة ودفنها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وكشف ملابسات الواقعة.