8 معلومات عن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه أمس مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، بضرورة إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. و«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات عنها في النقاط التالية، وفق بيانات حكومية سابقة:

أبرز المعلومات عن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

1) وجه الرئيس أن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

2) اختيار موقع مدينة العدالة جاء ليكون متكاملاً مع رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية.

3) أن تكون المدينة في موقع متكامل مع جميع السلطات الرئيسية التنفيذية والتشريعية والقضائية في نطاق جغرافي واحد ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

4) المدينة سوف تضم مجمع محاكم بدرجاتها القضائية المختلفة، بالإضافة إلى مجمع قضائي يضم موظفي وزارة العدل.

5) المدينة سوف تعتمد على نظام الميكنة والتحول الرقمي الذي تتبناه الجمهورية الجديدة وتطبقه وزارة العدل منذ فترة كبيرة في المحاكم ومقترحات الشهر العقاري والتوثيق مما يسهم في سرعة إنجاز القضايا.

6) يوجد مقترح لإمكانية تدشين أكاديمية القضاة، التي سوف تكون مسؤولة عن إعداد القضاة جيدا لممارسة دورهم القضائي، إلى جانب مركز الدراسات القضائية.

7) إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن خطة التنمية التي تتبناها الدولة في الجمهورية الجديدة، التي يأتي على رأسها ضمان السرعة في الإنجاز والتسهيل على المواطن المصري في الحصول على خدمة جيدة وفي وقت قصير.

8) العاملون في مدينة العدالة، سيتاح لهم التقديم والحصول على وحدات سكنية ضمن الوحدات التي توفرها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الرئيس يتابع جهود تطوير الشهر العقاري مع وزير العدل

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد اجتمع أمس مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك لمتابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتناول الاجتماع الحديث عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.