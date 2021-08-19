تعرف على مصاريف جامعة المستقبل 2021 بالتجمع الخامس

قال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل بمنطقة التجمع الخامس، شرقي محافظة القاهرة، إن الجامعة أنهت جميع استعدادتها الخاصة بأعمال تنسيق القبول بالجامعة، وأبرزها الإعلان عن مصاريف جامعة المستقبل 2021، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، كما انتهت من كافة أعمال التنسيق الإلكتروني الموحد، المقرر انطلاقه بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تعرف على مصاريف جامعة المستقبل 2021

وأضاف سرحان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم مراعاة عدد من الأبعاد عند وضع مصاريف جامعة المستقبل 2021 خاصة البعد الاجتماعي ومراجعة الظروف التي تمربها الأسر، لافتا إلى نسب الزيادة الخاصة بالمصروفات الدراسية لجامعة المستقبل تتراوح مابين الـ5% إلى الـ10% بين كل كلية وكلية، مؤكدا أنه الجامعة قامت الفترة الماضية بتطوير عدد من برامجها الدراسية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، وكذلك تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وتابع سرحان أنه تم إعلان مصاريف جامعة المستقبل 2021 ، لكلياتها التسعة على الموقع الإلكتروني للجامعة، موضحا أنها بالجنيه المصري لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، وأن التقديم إلى الجامعة سيكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الموحد المزمع تدشينه خلال الفترة المقبلة لإتاحته أمام طلاب الثانوية العامة للبدء في التسجيل للالتحاق بالجامعات الخاصة، بعد الانتهاء من إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الحكومية 2021، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا على جاهزية الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتشديد على ضروروة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.