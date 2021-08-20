بالأسماء.. ضحيتان ومصاب في انهيار منزل قديم بدمنهور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من استخراج جثتين من تحت أنقاض العقار القديم المنهار، بشارع عثمان بن عفان، بحي الهداية وسط مدينة دمنهور، كما جرى إنقاذ أحد المصابين من تحت الأنقاض، في الوقت الذي يكثف فيه رجال الحماية المدنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، جهودهم للبحث عن ضحايا أو مصابين آخرين.

وقالت مصادر طبية لـ«الوطن»، إن مستشفى دمنهور العام استقبل كل من أحمد سعيد سعد شعبان، 39 سنة، بكارليوس هندسة «جثة هامدة»، ومحمود مصطفى مجدي المصري، 55 سنة، مهندس زراعي مقيم الدور الثاني بالعقار المنهار «جثة هامدة»، نبيل إبراهيم قطب، 60 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم.

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، إلى أن العقار المنهار بشارع عثمان بن عفان بوسط دمنهور، مقيم به 6 أُسر، وبحسب أقوال سكان الحي والجيران، فإن أكثر من 6 أشخاص موجودين بالمنزل المنهار.

وشهد شارع عثمان بن عفان «السجن القديم»، بوسط مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، انهيار منزل زغلولة «عقار قديم» بالشارع المشار إليه، وانتقلت على الفور سيارات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة، فيما فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول المبنى المنهار، ولم يُصدر مجلس المدينة بيانا رسميا حول الواقعة حتى الآن.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا يفيد انهيار منزل قديم بالشارع المشار، ووجه الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبلع، بسرعة رفع الأنقاض بحثًا عن مصابين أو متوفيين.