أولمبياد تلا .. نموذج مصغر للألومبياد بمشاركة 700 لاعب فى المنوفية

شهدت محافظة المنوفية واقعة فريدة، حيث دشن بعض الأشخاص نموذج مصغر للأولمبياد في عدد من الرياضات بمدينة تلا بعد أيام من انتهاء أولمبياد طوكيو.

«تامر المحروقي»، قال في تصريحات للإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء dmc» إن الفكرة أتته في شهر مارس الماضي ولكنها توقفت بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا التي عاني منها العالم، مؤكدًا أن تنفيها بدأ بيوم رياضي يخرج فيه الأبناء ليروحوا عن أنفسهم بعد انتهاء الدراسة.

يوم رياضي للترويح عن الطلبة

وأشار إلى أنه فكر في هذا اليوم الرياضي ليخرج الشباب من الكبت النفسي الذي عانوا منه خلال فترة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا: «عملنا يوم رياضي ينفسوا فيه عن نفسهم ونلعب ونهزر ونضحك».

وأشاد «المحروقي»، بلجنة التنظيم التي شاركت معه حيث اقترحت إدخال رياضات وأنشطة أخرى في اليوم الرياضي مثل الشطرنج وغيره لافتًا إلى أنه كان وقتها في إيطاليا وتواصل مع بعض الأكاديميات والنوادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعوتهم للمشاركة في الأولمبياد.

الأولمبياد المصغر شارك فيه 700 لاعب

ولفت إلى أن الأولمبياد شارك فيه 700 لاعب في ألعاب مختلفة في كرة القدم وكرة اليد والعدو المتنوع وغيرها من الرياضات، وكشف «المحروقي»، عن الجوائز التي حصل عليها الفائزون لافتًا إلى منح المراكز الأولى كئوس وشهادات وهدايا عينية كتبرع من احد المشاركين وحصل جميع الحضور على ميداليات وشهادات.

التكلفة وصلت لـ55 ألف جنيه

ولفت إلى إنهم كونوا فريقا تنظيميا واشتركوا سويًا في تكلفة الأولمبياد لافتًا إلى أنه تكلف حوالي 55 ألف جنيه بهدف إسعاد الأطفال والأهالي.

وأشار إلى أنهم استهدفوا بتلك الفعالية ربط الأطفال بمراكز الشباب واكتشاف المواهب الرياضية المختلفة لافتًا إلى الاتفاق مع مراكز الشباب على استحداث رياضات جديدة مثل الجودو والتايكوندو والبوكس وغيرها.