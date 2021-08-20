أسباب تؤدي إلى انفجار الهاتف المحمول.. منها انتفاخ البطارية

تتعرض الهواتف المحمولة إلى الانفجار في بعض الأحيان لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، ما يمثل خطرا على الهاتف، ومن الممكن أن يؤدي هذا الانفجار إلى أضرار بالغة وقد يتفاقم الانفجار ولا يتوقف عند الهاتف فقط، ما يتسبب في حدوث حرائق ووقوع إصابات.

ولا تتوقف حوادث الانفجار عند هاتف دون الآخر، فقد كثرت في الآونة الأخيرة حوادث انفجار الهواتف الذكية باختلاف أنواعها، وذكر الخبير التكنولوجي محمد سعيد في حديثه لـ«الوطن»، أبرز أسباب انفجار الهواتف والتي يجب العمل على تجنبها.

أسباب انفجار الهاتف

- تعرّض البطارية للثقب أو وجود ثني بسيط بها.

- تلف البطارية وانتفاخها واستمرار استخدامها بهذه الحالة من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الهاتف.

- تعرّض البطارية لأماكن وأشياء يغلب عليها الحرارة العالية.

- ترك الهاتف في أماكن مرتفعة الحرارة بشكل متكرر قد يؤدي إلى انفجاره.

- تعرّض الهاتف للسقوط قد يؤثر في بعض الأحيان على البطارية الداخلية.

نصائح لتجنب انفجار الهاتف أو البطارية واحتراقها

- حافظ بقدر الإمكان على عدم إسقاط الهاتف أو ثقب البطارية أو ثَنيها.

- لا تستخدم الهاتف بشكل كبير أثناء الشحن ولا تغطي الهاتف لأن الأغطية قد تساهم في حماية هاتفك، ولكنها تؤثر بشكل سلبي على حرارته، خاصة عند التشغيل لفترات طويلة في مكان سيئ التهوية.

- ابتعد عن استخدام أو شراء شواحن غير أصلية لشحن هاتفك الذكي.

- لا تستخدم الهاتف حتى نفاد بطاريته من كامل شحنها.

- لا تضع الهاتف بجوار مصادر الحرارة العالية.

- احرص على عدم تشغيل الكاميرا بأقصى قدراتها لأنّ ذلك يرفع درجة حرارة الهاتف.

- لا تغطي الهاتف أو تستخدمه في مهام تستهلك موارد الجهاز بشكل كبير أثناء الشحن.

- حاول بقدر الإمكان تجنب استخدام الهاتف المحمول حتى نفاد بطاريته من كامل شحنها لأن ذلك يضغط على البطارية بشكل كبير، ما يؤدي إلى انفجار الهاتف في بعض الأحيان.