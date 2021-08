قبل طرحه.. تعرف على موعد عرض فيلم Eternals فى السينما المصرية

يبحث عدد كبير من المتابعين والجمهور عبر محركات البحث على «الإنترنت»، عن موعد عرض فيلم Eternals في السينما المصرية، وذلك بعد طرح الملصق الرسمي للفيلم، الذي ينتمي لعالم «مارفل» السينمائي من إخراج كلوي تشاو ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد عرض فيلم Eternals في السينما المصرية، ولكن سيتم عرضه في أستراليا يوم 28 أكتوبر المقبل، بينما سيعرض في الولايات المتحدة الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، وجاء ذلك بعد سلسلة من التأجيلات حيث كان من المقرر مسبقًا عرض الفيلم في 6 نوفمبر 2020، قبل أن يتم التأجيل إلى 12 فبراير 2021، ثم تم تأجيله للمرة الثالثة إلى موعده الأخير بسبب جائحة «كورونا».

"When you love something, you protect it." Watch the brand-new trailer for Marvel Studios' #Eternals. Arriving in theaters November 5. pic.twitter.com/xpsfV6ypju