قبل طرحه.. تعرف على موعد عرض فيلم Eternals فى السينما المصرية

يبحث عدد كبير من المتابعين والجمهور عبر محركات البحث على «الإنترنت»، عن موعد عرض فيلم Eternals في السينما المصرية، وذلك بعد طرح الملصق الرسمي للفيلم، الذي ينتمي لعالم «مارفل» السينمائي من إخراج كلوي تشاو ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود.

موعد عرض فيلم Eternals في السينما المصرية

ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد عرض فيلم Eternals في السينما المصرية، ولكن سيتم عرضه في أستراليا يوم 28 أكتوبر المقبل، بينما سيعرض في الولايات المتحدة الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل، وجاء ذلك بعد سلسلة من التأجيلات حيث كان من المقرر مسبقًا عرض الفيلم في 6 نوفمبر 2020، قبل أن يتم التأجيل إلى 12 فبراير 2021، ثم تم تأجيله للمرة الثالثة إلى موعده الأخير بسبب جائحة «كورونا».

البرومو الدعائي لفيلم Eternals

"When you love something, you protect it." Watch the brand-new trailer for Marvel Studios' #Eternals. Arriving in theaters November 5. pic.twitter.com/xpsfV6ypju — Eternals (@TheEternals) August 19, 2021

قصة وفريق عمل فيلم Eternals

وتدور أحداث الفيلم المأخوذ عن سلسلة كتب مصورة بنفس العنوان، تم نشرها للمرة الأولى عام 1976، حول توحد جماعة «Eternals» وهي عرق فضائي خالد، عاشوا سراً على الأرض لأكثر من 7000 عام، ولديهم القدرة على حماية الأرض والدفاع عنها من الخطر الخارجي، وحماية البشرية من نظرائهم الأشرار.

يشارك في بطولة فيلم Eternals مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أنجلينا جولي، سلمى حايك، ريتشارد مادن، كميل نانجياني، جيما تشان، ما دونج سوك، باري كيوجان، وكيت هارينجتون، إخراج كلوي تشاو التي تعاونت في كتابة السيناريو مع باتريك بيرلي وريان فيربو وكاز فيربو.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تشارك فيها أنجلينا جولي في فيلم من أفلام عالم «مارفل» السينمائي، وبدأ تصوير الفيلم في الفترة من يوليو 2019 إلى فبراير 2020 ، في استوديوهات «باينوود» وكذلك في موقع في لندن وأكسفورد بإنجلترا وجزر الكناري.