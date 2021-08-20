رئيس «مجمع الوثائق المؤمنة والذكية»: يضم كل مستندات المواطن منذ ميلاده

قال سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الوثائق المؤمنة والذكية للحلول المتكاملة، إن فكرة مشروع المجمع بدأت في نهاية 2016، وأُعدت دراسة متأنية جدًا، الغرض منها امتلاك كل القدرات التكنولوجية لتوطين تكنولوجيات فريدة وحديثة على مستوى العالم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن يكون المشروع متكاملًا، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت حوالي مليار دولار، ويعمل فيه حوالي 752 كادرًا يتبادلون العمل في 3 دوريات عمل يومية، مدة كل دورية 8 ساعات.

إصدار كل الوثائق المؤمنة والذكية

وأضاف «العكاري»، في لقاء مع برنامج «اليوم»، على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن المجمع يُصدر كل المستندات المؤمنة والوسائل الذكية التي تيسر على المواطن الحصول على كافة الخدمات، من بداية ميلاده واستخراج شهادة الميلاد، ثم مراحل التعليم المختلفة، ثم المرحلة الجامعية، ثم مرحلة العمل، وأي ملكية يحوزها، والأهم من ذلك قواعد البيانات التي تنتج عن هذه الوثائق، بداية من شهادة الميلاد وحتى شهادة الوفاة.

إنشاء كود موحد

وتابع رئيس مجلس إدارة مجمع الوثائق المؤمنة والذكية للحلول المتكاملة، أن الهدف الرئيسي لإنشاء المجمع هو إنشاء كود موحد لكل الحلول التكنولوجية لمخرجات المستندات والحلول التكنولوجية للمواطن منذ الولادة وحتى الوفاة، وتوحيد الكود على مستوى كافة جهات الدولة بإشراف مباشر من المختصين في الجهات الحكومية كافة، وأن يكون هذا الكود مطابقًا للمعايير الدولية وليس منفصلًا عنها.

التأمين يبدأ من الخطوط الصناعية

وأوضح أن تأمين الوثائق يبدأ من الخطوط الصناعية للوثائق أو البطاقات الذكية، أو الوثائق الإلكترونية على مواقع تقديم الخدمات، حيث يتم صبغها ببعض الوسائل الفيزيائية التي يصعب تقليدها أو تزويرها، لافتًا إلى أنهم يستخدمون في صناعة هذه الوثائق مواد خام معينة، وألياف خاصة، ثم وضع علامات تأمين، والمجمع اجتاز الاختبارات الدولية كافة، للحصول على الاعتماد مثل أكبر الصروح التكنولوجية.