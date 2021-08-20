رئيس «مجمع الوثائق المؤمنة والذكية»: ينقل مصر 50 سنة على مستوى الرقمنة

قال سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الوثائق المؤمنة والذكية للحلول المتكاملة، إن هناك أكثر من 13 خطًا تكنولوجيًا متنوعًا، في 13 مصنعًا، تبدأ من المواد الخام وتنتهي بمنتج نهائي للهيئات التي يتعاملون معها، وكل خط منهم يُنشأ عليه مشروع في الدول المتقدمة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلفهم باستقدام أحدث الماكينات، وتوصلوا مع 32 دولة لشراء الماكينات اللازمة للمصانع.

الثروة الحقيقية في المشروع

وأضاف «العكاري»، في لقاء مع برنامج «اليوم»، على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنه بعد امتلاك مصر هذه القدرات التكنولوجية فإن الدول العظمى لجأت للتعاون مع مصر بشكل مباشر، مشددًا على أن جميع العاملين في المجمع مصريين، حيث إنهم بنوا هذه المصانع مع هذه الكوادر المصرية، التي انتُخبت بشكل دقيق جدًا، بناء على الكفاءة والإبداع وأعمارهم تتراوح بين 21 إلى 27 سنة، وهم ثروة حقيقية للمشروع، وتفوقوا على أنفسهم وأبهروا من دربوهم، مشيرًا إلى أنه اشترك في تدريبهم أكثر من 250 خبيرًا دوليًا، والمذهل في الأمر أنهم كان لديهم طاقة المصريين الحقيقية، والخبراء لم يتوقعوا سرعة وبديهة الشباب المصري، وسرعة تلقيهم العلم في فترة لم تتجاوز سنة ونصف.

نقلة لمصر في مجال الرقمنة

وتابع رئيس مجلس إدارة مجمع الوثائق المؤمنة والذكية للحلول المتكاملة، أن الدور الرئيسي للمجمع هو إصدار وثيقة موحدة باستخدام الذكاء الصناعي، تخفف الكثير من الأعباء، ويمكن من خلالها تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، وهذا يعني أن مصر تتجه إلى المستند المتطور الذكي، باستخدام الذكاء الصناعي، مشددًا على أن المجمع ينقل مصر 50 سنة على مستوى الرقمنة والشمول المالي، وأن ما يتم إنتاجه يفوق إنتاج العديد من الدول من دول الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة.