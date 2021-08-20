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مدرب أستون فيلا يعلق على عودة تريزيجيه: لم نحدد حتى الآن

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 أحمد موسى    
07:49 م | الجمعة 20 أغسطس 2021
تريزيجيه

تريزيجيه

علق دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، على آخر تطورات إصابة محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب المصري ولاعب فريقه، بعد إصابته في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وأكد سميث في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي سيقام غدًا، السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد عودة اللاعب المصري للملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي في الموسم الماضي.        

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