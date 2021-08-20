تعرف على أقوى العملات الرقمية.. «بيتكوين» في الصدارة

مازالت العملات الرقمية تستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات العالمية الخاصة بالأفراد والشركات، حيث حقق سوق العملات الرقمية قفزات سعرية خلال الفترات الماضية، فضلا عن ظهور عملات جديدة تنافس في السوق على مراكز متقدمة، وعلى الرغم من التقلبات السعرية التي يشهدها سوق العملات الرقمية، إلا أن العملة الإلكترونية الأشهر في العالم «بيتكوين» تظل متصدرة السوق من حيث القيمة السوقية، وفقاً لبيانات «coinmarketcap».

عملة «بيتكوين»

ورغم ظهور العديد من العملات الرقمية الأخرى، إلا أن عملة «بيتكوين» تظل متصدرة السوق من حيث القيمة السوقية، رغم التقلبات السعرية التي تتعرض لها السوق، حيث ارتفعت الـ«بيتكوين» بنسبة 3.83% خلال الـ24 ساعة الأخيرة محتلة المركز الأول بين باقي العملات من حيث القيمة السوقية.

وتتداول «بيتكوين» في الوقت الحالي عند مستوى 48.36 ألف دولار، بقيمة سوقية 916.192 مليار دولار.

عملة «إيثريوم»

وارتفعت عملة «إيثريوم» بنسبة 3.63% خلال الـ24 ساعة الأخيرة عند مستوى 3.231 ألف دولار، بقيمة سوقية عند 382.57 مليار دولار.

عملة «كاردانو»

وشهدت العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الأعلى نشاطا، وتصدرت عملة «كاردانو» باقي عملات السوق الأكثر ارتفاعا، خلال اليوم الجمعة، حيث من المحتمل أن تقوم مؤسسة كاردانو بإجراء تحديثات جديدة خلال سبتمبر 2021، وهو ما دفع العملة إلى الارتفاع بأكثر من 10% خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتتداول عملة «كاردانو» في الوقت الحالي عند مستوى 2.43 دولار مرتفعة بنسبة 14.6% خلال الـ24 ساعة الأخيرة، محتلة المركز الثالث من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية بغلت 80.139 مليار دولار.

عملة باينانس كوينو، احتلت عملة Binance Coin، المركز الرابع بين باقي العملات، من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية بلغت 75.33 مليار دولار، وتتداول في الوقت الحالي عند مستوى 448.24 دولار.

إجمالي القيمة السوقية

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية 2.08 تريليون دولا مرتفعة بنسبة 3.8% عن اليوم السابق الذي كلن فيه عند 1.994 تريليون دولار.