والدة موكا حجازي تتبرأ منها أمام جهات التحقيق: يا رب تتحبس

«يا رب تتحبس بدل ما أخوها يموتها ويتحبس فيها» كانت تلك كلمات والدة فتاة التيك توك موكا حجازي عند محاولة التواصل معها، حيث قالت إنها ليس لها شأن بابنتها.

والدتها تتبرأ منها أمام جهات التحقيق

تبرأت والدتها من رعايتها أمام قسم الشرطة بسبب سوء سلوكها، وكانت لفتاة التيك توك «موكا حجازي» عدة سوابق في الهروب من منزل الأسرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، حيث كانت تذهب لتمكث مع أصدقائها الشباب بمنازلهم مقابل أن يسمحوا لها بالمبيت داخل منازلهم.

«موكا» تحمل جنسية أجنبية، وبعد أن فقدت عذريتها على يد أحد أصدقائها فكرا معاً لاستقطاب الرجال والشباب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، وقالت المتهمة خلال التحقيقات معها إنها جزائرية الجنسية، وإنها جاءت إلى مصر رفقة والدتها وشقيقها الذي يبلغ 23 عاماً، لكنها لم تحتمل العيش معهما فقررت سلك مسلك آخر بعيدا عنهما.

اعتراف المتهمة

«ما كانش معايا فلوس وعايزة أصرف» كانت تلك الجملة ضمن اعترافات فتاة التيك توك موكا حجازي، أمام الجهات المعنية بالتحقيق معها، حيث قالت إنها صوَّرت مقاطع جنسية عديدة وأقامت علاقات متعددة مع راغبي المتعة الحرام، كما أنها وكَّلت لصديقها مهمة تصويرها في أوضاع مخلة ومنافية للآداب لكسب الأموال بطريقة أسرع من خلال بثها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ومنها موقع «تيك توك».

وكانت النيابة العامة حققت مع المتهمة وأمرت بعرضها على الطب الشرعي وإيداعها إحدى دور الرعاية نظرا لكونها قاصرا لم تتجاوز الـ16 عاما.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة التيك توك، موكا حجازي، في منطقة الحصري التابعة لأكتوبر بعد نشرها فيديو به إيحاءات جنسية وإشارات إباحية.

55 فيديو إباحيا يُدين موكا

وكانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق، بإيداع موكا حجازي إحدى دور الرعاية، كما صدر قرار بعرض الفتاة على الطب الشرعي للكشف عن عذريتها، وتم التحفظ على فيديوهاتها والتى يتخطى عددها 55 فيديو.