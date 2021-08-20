تعرف على جدول ترتيب الدوري بعد مباراتي الأهلي والزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اقترابه من حصد لقب الدوري المصري، بعد فوزه على حساب سيراميكا كليوباترا في لقاء الجولة 32 من عمر الدوري المصري، رغم فوز منافسه الأهلي على حساب المصري.

وتقدم الزمالك خطوة جديدة نحو حصد اللقب حيث حافظ على فارق الأربعة نقاط عن منافسه الأهلي، ليتبقى جولتين يحتاج للفوز في لقاء من أجل التتويج باللقب.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 76 نقطة.

2- الأهلي 72 نقطة.

3- المصري 49 نقطة.

4- بيراميدز 49 نقطة.

5- سموحة 47 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 43 نقطة.

7- إنبي 43 نقطة.

8- طلائع الجيش 40 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة.

10- مصر للمقاصة 37 نقطة.

11- الجونة 37 نقطة.

12- الإسماعيلي 37 نقطة.

13- المقاولون العرب 35 نقطة.

14- غزل المحلة 34 نقطة.

15- البنك الأهلي 32 نقطة.

16-وادي دجلة 28 نقطة.

17- أسوان 27 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 26 نقطة.