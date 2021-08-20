عصام الحضري يكشف كواليس حادث زوجته

كشف عصام الحضري، الحارس التاريخي للمنتخب الوطني، تفاصيل تعرض زوجته صابرين لحادث سير بسيارتها، خلال الساعات الماضية، حيث اصطدمت سيارة أحد المارة بسيارة زوجة الحضري، وتسبب الاصطدام في تحطم جزء منها، وإصابات طفيفة لزوجة عصام الحضري، التي ما زالت تعاني من الصدمة نتيجة الحادث.

وقال الحضري في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت» إن الشخص الذي تسبب في الحادث تقدم باعتذاره وتم حل الموضوع بشكل ودي، مضيفًا: «زوجتي بخير في الوقت الحالي والحمد لله، وتعرضت لبعض الكدمات، وتعاني من صدمة نتيجة الحادث، ولكنها بخير وستتجاوز تلك الأزمة سريعا بإذن الله».

كان الحضري قد نشر صورة للسيارة التي تعرضت فيها زوجته للحادث، وأرفق معه تعليقا «الحمد لله»، وسط تفاعل من الجماهير التي تمنت السلامة لزوجته بعد الحادث.