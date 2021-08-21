العاهل المغربي: حريصون على تعزيز العلاقات مع إسبانيا

قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الجمعة، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع إسبانيا بعد نشوب خلاف بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأدت استضافة إسبانيا لـ«إبراهيم غالي»، زعيم جبهة البوليساريو «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب»، من أجل العلاج الطبي، إلى إثارة غضب المغرب، في أبريل الماضي.

وأشارت السلطات المغربية في ذلك الوقت، إلى أن «غالي» دخل بجواز سفر مزور، من أجل تفادي تهم ثقيلة كانت تواجهه أمام القضاء الإسباني.

وأوضح الملك محمد السادس، في كلمة إلى الشعب بمناسبة ثورة الملك والشعب، أن بلاده حريصة على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار، مشيرا إلى أن هذا هو نفس المنطق، الذي يحكم توجه المملكة اليوم في علاقاتها مع الجارة إسبانيا.

واشار العاهل المغربي، إلى أن هذه الأزمة غير المسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت تساؤلات كثيرة، موضحا أن البلدين ناقشا العلاقات الثنائية منذ الأزمة.

وتابع ملك المغرب قائلا: إن بلاده تتطلع إلى تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين الجارين على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.

الملك محمد السادس: أعداء الوحدة الترابية لا يريدون مغربا موحدا وقويا

وأكد الملك محمد السادس، أن المغرب مستهدف، نظرا لما يتمتع به من أمن واستقرار، مشيرا إلى أن أعداء الوحدة الترابية لا يريدون مغربا موحدا وقويا، مشددا على أن «من يستهدفون المغرب لا يفهمون أن قواعد التعامل الدولي تغيرت، ودولنا أصبحت قادرة على تدبير أمورها».

واعتبر الملك أن المغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لـ12 قرنا، إلى جانب التاريخ الأمازيغي الطويل، مؤكدا أن المؤامرات التي تحاك لن تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على الدفاع عن مصالحه العليا.

وفي سياق آخر، أعرب المغرب عن تأييده الحفاظ على خط أنابيب الغاز «المغاربي-الأوروبي» الذي يربط الحقول الجزائرية بالقارة الأوروبية مرورا بالمغرب، فيما ينتهي الاتفاق بشأنه في أكتوبر 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، أمينة بنخضرة، في تصريح لصحيفة «ماروك لوجور» المغربية، إن إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز جرى تأكيدها بوضوح دائما، وعلى جميع المستويات منذ أكثر من 3 سنوات.