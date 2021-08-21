بعد تعرض عملاء للاحتيال.. أخطاء تجنبها لمنع سرقة رصيدك البنكي

حذرت عدة بنوك عاملة فى السوق المصرى عملائها من التعرض للاحتيال وسرقة الحسابات، مؤكدين: أن البنوك تتبع كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائهم لأى عمليات احتيال، وذلك بالتزامن مع انتشار ظاهرة إرسال رسائل نصية للعملاء «المكالمات الاحتيالية»، من أشخاص يزعمون تبعيتهم للبنوك أوالجهات الحكومية، وطلب تزويدهم بمعلومات عن بياناتهم الشخصية أو حساباتهم البنكية، مطالبين بالابلاغ الفورى عن تلك الأرقام.

بعض النصائح للحماية من سرقة الاموال من البنوك

وقدم محمد الحارثى، خبير الإعلام الرقمى والتكنولوجيا عدد من النصائح لعملاء البنوك للحماية من سرقة الأموال من البنوك، مع ضرورة التأكد من مصدر أى اتصالات هاتفية يتلقاها العميل من أرقام قد تنتحل هوية البنوك، مع عدم اعطائهم أى بيانات تخص حساباتهم البنكية، قائلا: «كن حذراً للغاية إذا كنت تتلقى المكالمات من شخص يدعى أنه يقوم بتمثيل البنك الذى تتعامل معه، لا تقم أبداً بتقديم المعلومات السرية الخاصة بحسابك مثل كلمة المرور، أو الصورة المختارة الخاصة بك إلى أى شخص بما فى ذلك موظفى البنك الذى تتعامل معه».

التحقق من أكواد ورموز المعاملات البنكية

وطالب الحارثى، عملاء البنوك، التحقق من أكواد ورموز المعاملات البنكية، والتحقق من رقم حساب غير المبين فى الرسالة النصية التى يتم إرسالها للتحقق من الحساب، والتى تظهر عند إجراء المعاملات المصرفية، إذا تم الكشف عن حسابك الإلكترونى، فإنك سترسل المال إلى شخص آخر غير الشخص المقصود.

وأشار الحارثى، إلى أن البرامج الخبيثة يمكن أن تساعد فى سرقة البيانات، مطالبا باستخدام برمجيات وحلولاً لمكافحة الفيروسات، كالحائط النارى لمنع الاختراق، وبخاصة وأن البرامج الضارة قد أصبحت معقدة ومتطورة.

تثبيت البرامج لمكافحة الفيروسات

وأوضح الحارثى، أن أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر المثبت عليها تطبيقات البنوك، قد تكون مصابة بالبرمجيات الخبيثة ومعرضة لكثير من المخاطر، فقد تقوم بكتابة وإرسال بياناتك المصرفية إلى البنك الذى تتعامل معه عبر شبكة الإنترنت ولكن تلك المعلومات يمكن أيضاً أن تصل دون علمك لمجرمى الإنترنت، مطالبا بتثبيت البرامج والحلول الجيدة المجانية التى تم تصميمها لمكافحة الفيروسات.

ولفت إلى أنه فى حالة إذا كنت تعتقد أن هاتفك المحمول تم اختراقه يجب أن تتصل بالبنك الذى تتعامل معه، لإيقاف التسهيلات المصرفية الإلكترونية الخاصة بك حتى تقوم بتنظيف جهازك.

تحديث متصفح الويب وعدم إجراء معاملات بالأماكن العامة

وطالب الحارثى، بتحديث متصفح الويب بانتظام قائلا: «يمكن أن يحافظ على أمنك»، مع عدم إجراء أى معاملات مالية عبر شبكة الإنترنت فى الأماكن العامة، وعدم الضغط على أى رابط من المفترض أن يقودك إلى موقع البنك الذى تتعامل معه، لأنه قد يبدو هذا الرابط مشابهاً للرابط الخاص بهذا البنك، ويكون موقعا للتصيد فى النهاية.