كل ما تريد معرفته عن دواء جينوفيل أدفانس.. يعالج خشونة المفاصل

أعلن المؤتمر الدولي السابع عشر لإصلاح تشوهات العظام، الخميس الماضي، طرحه دواء مصريًا جديدًا أطلق عليه «جينوفيل أدفانس»، يحتوي على خصائص تُمكّنه من تسكين آلام خشونة المفاصل، وتحسين قدرة المريض على أن يعيش حياته بصورة طبيعية، كذلك يساعد الدواء الجديد على تجديد الغضاريف التالفة على المدى البعيد، وفقاً لتوصيات المؤتمر الدولي السابع عشر لإصلاح تشوهات العظام، الذي عُقد أول أمس الخميس، تقدم «الوطن» في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن دواء جينوفيل أدفانس.

يقول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنَّ الدواء الجديد طرحته شركة وطنية، وهو يعالج التهاب الأعصاب ومرضى التهاب وخشونة المفاصل، باعتباره المرض الأكثر شيوعاً لدى المصريين، ويناسب أعمارًا وفئات مختلفة من المرضى، كما أنه آمن لمرضى السكر، ويعطي مفعولاً لبعض المرضى بشكل عاجل والبعض الآخر على مدى طويل.

لا يُنصح أبداً بتناول أي مريض دواء جينوفيل أدفانس من تلقاء نفسه

وأضاف «عوف» لـ«الوطن»: «لا يُنصح أبداً بتناول أي مريض دواء جينوفيل أدفانس من تلقاء نفسه، خاصة الحالات المزمنة، ويجب على كل مريض أن يعرض نفسه على طبيب متخصص ليشخص له المرض بشكل صحيح ويُحدد الجرعة المناسبة، ومدة العلاج، ويأخذ في الاعتبار الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض».

وكشف تقرير للجمعية المصرية لجراحة العظام أن 50% من المصريين فوق عمر 50 عاماً مصابون بخشونة المفاصل، كما أنَّه من المتوقع زيادة تلك النسبة، خصوصاً أنَّ متوسط عمر الإنسان في زيادة، موضحًا أنَّ الخشونة ثاني أهم أسباب الإعاقة الحركية، والتي تجعل المريض عاجزًا عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

جينوفيل أدفانس له القدرة على تعديل مسار مرضى الخشونة

من جهتها، قالت الشركة المنتجة للدواء الجديد إنَّ مركّبات جينوفيل أدفانس لها القدرة على تعديل مسار مرضى الخشونة، واختفاء الآلام في الكثير من الحالات، كما أظهرت احتواءه على 5 مركبات تعمل معًا على تجديد وتنشيط الغضاريف المصابة بشكل آمن لفترات طويلة، ​منها ما يعمل على بناء الغضاريف، كما يقلل من تورم المفصل ويمنع تكسير الغضاريف ويعمل على تجددها ويقلل من تطور الخشونة وتكسير الكولاجين في المفاصل، ويزيد من لزوجه السائل الزلالي في المفاصل، ويزيد من إنتاج الكولاجين والبروتوجليكان وهما من المكونات الأساسية للمفصل، كما يحتوي على مادة ميثيل سلفونايل ميثان المضاد للالتهاب والأكسدة، وهو ما يقلل من الشعور بآلام وخشونة المفاصل وممارسة الأنشطة اليومية، وبه أيضًا مركّبات تمنع التدخل الجراحي وتتعامل مع الألم المزمن المؤثر في الحركة ويعمل كمضاد للالتهابات ويقلل من الورم الغضروفي والألم ويحسّن حركة المفاصل، كما يحتوي أيضًا على مركّب الكولاجين الذي يساعد في التئام العظام التالفة، وهو ما يحافظ على السلامة الهيكلية، ويقلل من تلف الغضروف ويؤخر تطوّر خشونة المفاصل.