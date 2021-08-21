أسعار الحديد اليوم في مصر بالجنيه المصري للمستهلك «ثابتة»

تواصل أسعار الحديد استقرارها خلال تعاملات اليوم السبت 21 أغسطس 2021 بالأسواق المصرية، حيث تشهد أسواق الحديد ثبات في الأسعار للشهر الثالث على التوالي، وذلك مع تراجع أسعار الخامات عالمياً وضعف الطلب.

وخلال شهر أغسطس استقرت أسعار الحديد، حيث تشهد أسعار الخامات العالمية استقراراً وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الحديد، وتوجه المصانع إلى بيع الطن بسعر أقل من السوق بهدف تنشيط السوق والمبيعات.

سعر طن الحديد في السوق

وعن أسعار الحديد من المصنع فيتراوح سعر الطن بين 14300 إلى 14600 جنيه، فيما يتراوح سعر طن الحديد للمستهلك ما بين 14500 إلى 14800 جنيه.

إنتاج مصر من حديد التسليح

وبلغ إنتاج مصر من الحديد نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، فيما سجل 4.5 مليون طن بليت، في المقابل يبلع حجم المستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد في السوق المصري

وترصد الوطن أسعار حديد التسليح في السوق المصري اليوم السبت 21 أغسطس 2021 وفقاً للشركات العاملة في السوق:

أسعار حديد عز

استقر سعر الطن بمصانع حديد عز عند مستوى 14600 جنيه تسليم أرض مصنع، ويأتي هذا السعر مسجلا الأعلى في السوق مصر.

أسعار بشاي

أيضاً استقر سعر الطن الخاص بمصانع بشاى عند مستوى 14500 جنيه تسليم أرض مصنع.

أسعار المصريين

فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه، ليسجل استقرار أيضاً دون أي تغيير.

أسعار حديد المراكبي

ولم يشهد سعر طن حديد المراكبي أي تغيير أيضاً مسجلاً 14300 جنيه.

أسعار حديد العتال

وعن سعر طن حديد العتال، فقد بلغ 13450 جنيه.

أسعار حديد الجارحي

واستقر سعر حديد الجارحي مسجلاً نحو 14450 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

أسعار حديد السويس للصلب

فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه، ليسجل استقرار أيضاً دون أي تغيير.