«النمر» يفوز برئاسة الحزب العربي الديمقراطي الناصري

في انتخابات الحزب العربي الديموقراطي الناصري، فاز اليوم المهندس محمد النمر برئاسة الحزب، بعد حصوله على 159 صوتا من أصوات المؤتمر العام للحزب فيما حل القيادي الناصري حسن محمد حسن في المركز الثاني بحصوله على 43 صوتًا يليه حسام أحمد بأحد عشر صوتا والسيد عبد الرازق سبعة أصوات.

فوز النمر برئاسة الحزب

كما شهدت أعمال المؤتمر العام في دورته التنظيمية السادسة والتي حملت اسم دورة الشهداء سيد عبد الغني ومحمد الأشقر وعيد الرحمن الجوهري انتخاب النائب الأول لرئيس الحزب ونواب الرئيس الثلاثة وفقا للائحة الحزب التنظيمية، حيث فاز بالتزكية القيادي حسام جمال الدين بموقع النائب الأول لرئيس الحزب، فيما فاز بمواقع النواب الثلاثة القياديون يوسف عبده وأحمد حسين وجمال غزالي.

الاشراف على الانتخابات

وقد أشرف على الانتخابات التي عقدت بالمقر المركزي للحزب بوسط القاهرة، لجنة مشكلة من رمضان بغدادي، و مها ابو بكر، وهيثم عواد، و خالد زايد، وعبدالرحمن حامد،.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الذي شارك في جلسته الافتتاحية عدد من الشخصيات العامة والقيادات الناصرية من مصر وعدد من الأقطار العربية في التاسعة والنصف من صباح الجمعة العشرين من أغسطس الحاري حيث اكتمل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد المؤتمر بعد نحو ساعة.

وأعلنت رئاسة المؤتمر مشاركة 281 عضوا من أصل 446 عضوا بنسبة تتجاوز الستين بالمئة.

بعد الفوز

وأعلن محمد النمر عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب أن تكليف أعضاء الحزب له بهذه المهمة هي التزام مشترك على العمل مشددا على أنه سيسعى مع التشكيلة الجديدة المنتخبة لقيادة الحزب على تطوير آليات العمل الحزبي والتواصل المستمر مع القواعد الحزبية في مختلف المواقع.

وأكد النمر الذي كان من أبرز قيادات الحركة الطلابية في كلية الهندسة بجامعة عين شمس في سبعينيات القرن الماضي على الدور المهم الذي يوليه الحزب للشباب في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن شعار الحزب خلال الدورة التنظيمية الجديدة سيكون هو "ناصرية المستقبل "موضحا أن خطة التحرك الحزبي ستشمل محاور فكرية وتنظيمية وجماهيرية وإعلامية كما اكد ان ابواب الحزب مفتوحة للجميع بلا استثناء و انه لا اقصاء لأي ناصري و ان الحزب سيعمل بكل جهد لتوحيد العمل الناصري داخل مصر و التعاون مع الجميع.