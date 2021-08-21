العقار المائل في المنصورة.. ارتفاعه 9 طوابق تحت الإنشاء بدون ترخيص

فرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية سياجاً أمنياً حول العقار المائل في مدينة المنصورة بمنطقة «حي الأشجار»، بعد ظهور ميل في عقار مكون من 9 طوابق، تحت الإنشاء، وذلك بعدما تبين ميله على أحد الابراج المجاورة والمأهولة بالسكان، ما تسبب في حالة من الذعر بين سكان البرج المجاور.

وبالفحص واستدعاء مسئول الشئون الهندسية في الحي، تبين أن العقار المائل في المنصورة لم يصدر له ثمة تراخيص بناء، أو قرارات إزالة، وأن اسم مالك العقار غير مسجل بحي غرب المنصورة.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بميل أحد العقارات بمنطقة المجزر « حي الأشجار» دائرة القسم.

وهرعت قوات الحماية المدنية «الإنقاذ البري» وضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلي مكان العقار المائل في المنصورة، وبالتنسيق مع ومسئولي حي غرب المنصورة تم عمل کردون أمني حول العقار.

العقار المائل في المنصورة

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من عدد 9 طوابق على مساحة 210 أمتار تقريبا تحت الإنشاء خالٍ من السكان وتبين ميله حوالي 30 سم اتجاه العقار المجاور له ، ويوجد بينها فاصل حدودي يقدر بحوالي متر والمكون من عدد 11 طابقا على مساحة 300 متر تقريبا ملك شركة النور للمقاولات بإجمالي عدد 33 شقة منهم عدد 13 شقة مأهولة بالسكان.

ليس له ترخيص

وبسؤال المدعو «جلال محمد عبدالرحمن حسين»، 53 سنة، فني شئون هندسية بحي غرب المنصورة، ومقيم شارع الحسينية دائرة القسم، في محضر الشرطة عن العقار المائل في المنصورة، قرر ان العقار لم يصدر له ثمة تراخيص بناء أو قرارات ازالة، وان العقار لا يشكل خطورة داهمة في الوقت الحالي وان اسم مالك العقار غير مسجل بالحي ، وجاري عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . تحرر عن ذلك المحضر رقم 7940 إداري قسم أول المنصورة لسنة 2021 ، وجارٍ استكمال الفحص وتحديد مالك العقار والعرض على النيابة العامة.