عاجل.. عزاء حماة محمد رمضان غدا بمسجد الحامدية الشاذلية بدلا من إمبابة

توفيت، منذ قليل، والدة زوجة الفنان محمد رمضان، وذلك بعد ساعات قليلة، من إحياء «رمضان» حفله الغنائي الكبير في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

وأشارت مصادر مقربة من محمد رمضان لـ«الوطن» إلى أن أسرة الراحلة ستقيم عزاءها، غدا، بمسجد الحامدية الشاذلية بدلا من تلقيه أمام منزلها في منطقة إمبابة، وسيتم تشييع الجثمان ظهر الغد.

وكان محمد رمضان أحيا حفلًا في «جولف بورتو مارينا» بالساحل الشمالي، أمس، والحفل كان كامل العدد وحدثت خلاله الكثير من المشادات بين الجمهور ومنظمي الحفل.

وصعد محمد رمضان للمسرح متأخرا ساعتين كاملتين، في تمام الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الثانية من منتصف الليل.

وغنى رمضان خلال الحفل العديد من أغانيه التي إشتهر بها منها «ثابت»، «نمبر وان»، «ع الله» وغيرها من الأغاني، وارتدى رمضان أكثر من تيشيرت خلال الحفل، كما ارتدى قناع جديد ومختلف، وكانت مفاجأة الحفل الطفل شبيه محمد رمضان الذي ظهر معه في أحد كليباته.