سعر «الصبارة الراقصة» في مواقع التسوق الإلكتروني.. تصل لـ1500 جنيه

تصدرت لعبة «الصبارة الراقصة» محركات البحث الشهيرة خلال الأيام الماضية، وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطع الفيديو الطريفة للعبة وهي تتمايل وتردد حديث مستخدمها، ما دفع العديد من محبي اقتناء هذه الألعاب في البحث عن سعر الصبارة الراقصة في الأسواق أو عبر المواقع الإلكترونية.

والصبارة الراقصة عبارة عن لعبة على هيئة صبارة باللون الأخضر مصنوعة من القطن، وتوجد بداخل أصيص باللون البني، مثل نبات الصبار الأصلي، ولها عدة أشكال فهناك المرتدية غطاءً للرأس، أو سترةً، أو ممسكة بآلة العزف «جيتار»، إلا أنها تتحرك بتمايل عند تشغيل الأغاني عليها، أو التحدث بجانبها، بشكل مهتز يثير السخرية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» سعر الصبارة الراقصة عبر مواقع التسوق الإلكتروني على النحو التالي:

سعر الصبارة الراقصة

وتُعرض الصبارة الراقصة على أحد صفحات الألعاب الشهيرة على موقع «فيس بوك» بسعر 157 جنيهًا، وهي تحتوي على 120 أغنية وتقوم بترديد كلام مُشغلها أو الطفل، مع إمكانية تسجيلها للأحاديث الجانبية وترديدها فيما بعد، ويمكن شحن الصبارة الراقصة عن طريق الـUSB واستخدامها لفترات طويلة.

فيما تباع لعبة الصبارة الراقصة على أحد مواقع التسوق الشهيرة بسعر 290 جنيهًا، وهي تناسب الأطفال من عمر 3 سنوات فأكثر.

ويتراوح سعر الصبارة على أحد مواقع التسوق العالمية ما بين 700 و1500 جنيه، طبقًا لجودة المنتج وبلد المنشأ، كما تتحدث اللغة العربية والإنجليزية، فضلًا عن تكرار الكلام والإضاءة وقابليتها للشحن.

وبحسب موقع «الإمارات اليوم» فإنّ هناك نوعين من الصبارة الراقصة، النوع الأول هو الصبارة الراقصة التي تردد الكلام وبها عدد من الأغاني التي يمكن تشغيلها، والنوع الثاني هو الصبارة الراقصة التي تقوم بتشغيل الأغاني فقط.

وتعمل الصبارة الراقصة بطريقة بسيطة، وذلك من خلال إدخال البطاريات بها، والضغط على الزر ورؤيتها وهي تغني وترقص، كما تحتوي الصبارة الراقصة على أغاني مسبقة التحميل، ويوجد بها أضواء «ليد» تعمل أثناء تشغيلها.