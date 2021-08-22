«ادعو لها بالرحمة».. هاشتاج لتأبين «إسراء» لوفاتها فجأة بالغربية

شهدت قرية نشيل التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية استمرار حالة الحزن والوجيعة لفقدان ابنتهم الدكتورة ابتسام أحمد المسلماني الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لوفاتها فجأة إثر تعرضها لأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما لاقى أثرا محزنا على وجوه أفراد أسرتها وزميلاتها الذين تعلقوا بمودتها وزمالتها قبل أن تصعد روحها أمام مرأى ومسمع المحبين لها.

وفاة عروس الجنة يصيب محبيها بفاجعة

«الله يرحمها، هتوحشينا يا إسراء يا غالية، فعلا ونعم الأخت، أخلاقك وروحك الحلوة، هتوحشينا يا عروسة الجنة، كان نفسنا نفرح بخطوبتك وإتمام حفل زفافك»، بتلك الكلمات أعربت حسناء محمد، زميلة الطبيبة الراحلة عن حزنها، مشيرة بقولها «خبر وفاة صديقة عمرنا قضاء الله وقدره، وكلها أعمار، ولكن يعز عليا أنا وزميلاتي عدم رؤيتها وسماع صوتها مره أخرى».

وتابعت أنها شاركت أسرة الطبيبة الراحلة في تشييع جثمانها عقب أداء صلاة الجنازة عليها بالمسجد الكبير بذات القرية مبينة بقولها «الجنازة كانت أسطورية تتسم بالوفاء من المحبين لها، والذين حرصوا على الدعاء لها ووداعها برفع أيديهم إلى السماء وتمنى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله في جنات النعيم».

زميلات الطبيبة الراحلة يودعونها في جنازة مهيبة شارك خلالها أسر وعائلات القرية

في ذات السياق حرصت أسرة الطبيبة الراحلة على مشاركة إقامة صدقة جارية على روح الفتاة التي لم يتجاوز عمرها أوائل العقد الثالث من عمرها من خلال المشاركة في دعم أحد المساجد وتوزيع المصاحف، وعدد من الكتب التي تحوي قصار السور وأذكار الصباح والمساء.

أعمال صدقات جارية على روح الطبيبة عروس الجنة

كما رصدت «الوطن» إطلاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هاشتاج «ادعوا لها بالرحمة» سعيا في تدشين حملة استغفار وخاتمة للقرآن الكريم كصدقة جارية على روح «عروس الجنة»، كما وصفها رواد مواقع التواصل على صفحاتهم الشخصية وجروبات السوشيال وهو ما لاقى استحسان أسرة الفتاة الراحلة، حيث انتاب والدا الطبيبة وأشقائها وشقيقاتها حالة من الانهيار الكاملة والدخول في نوبات من البكاء ووجع القلب المستمر لفقدانهم فلذة كبدهم أمام أعينهم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يطلقون هاشتاج «ادعوا لها بالرحمة»

من ناحية أخرى ذكر محمد حسن أحد أهالي قرية «نشيل»، أن وفاة الطبيبة الراحلة أوجع قلوب الأسر وعائلات القرية الذين اتشحوا بالسواد وتحولت منازلهم إلى سرادقات عزاء تزامنا مع مراحل دفنها ووداعها الأخير بدفنها بمقابر أسرتها. متابعا «كل أسر وعائلات القرية وأبنائها خرجوا عن بكرة أبيهم في مشهد جنائزي مهيب لتشييع جثمان العروس قبل خطبتها وزفافها على عريسها، وربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، ولا نملك سوى الدعاء لها».