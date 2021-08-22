«التعليم العالي» لخريجي الثانوية: اهدوا ومتقلقوش.. عندنا أماكن للجميع

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تحتل المركز الأول على المستوى الإفريقي في مجال البحث العلمي، بينما جنوب إفريقيا كانت المنافس لمصر في مجال البحث العلمي وكانت تحتل المركز الأول دائما، مؤكدًا على أن اهتمام مصر بالبحوث العملية الآن في تزايد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

مصر أصبحت رائدة للقارة الإفريقية في مجال النشر الدولي للبحوث العلمية

وأضاف «عبدالغفار»، أن مصر أصبحت رائدة للقارة الإفريقية في مجال النشر الدولي للبحوث العلمية، كما أن هناك اهتمام الفترة المقبلة في مصر بمجال البحث العلمي إلى جانب العلوم الأساسية، فإنتاج مصر من البحوث العملية المنشورة دوليا وصل العام الماضي إلى 31 ألف 600 بحث علمي في مجالات دولية مرموقة وهذا يؤكد على أن نسبة الزيادة خلال الـ7 سنوات السابقة وصل إلى 100% مقارنة بعام 2014.

هناك مكان لكل طالب حاصل على الثانوية العامة

من ناحية أخرى، وجه المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسائل لطلاب الثانوية العامة بعد سؤاله عن مدى انخفاض تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة، إذ قال «الناس تهدي شوية ولدينا أماكن في الجامعات بالإحصائيات والدرجات وكل الأماكن تكفي كل الطلاب المتاحة، وهناك مكان لكل طالب حاصل على الثانوية العامة»، كما أن 88.8% ضمن المرحلة الأولى في شعبة العلمي.

كل الأمور تسير وفقا تعليمات وخطة واضحة المعالم

وتابع: «بلاش قلق وعلى الناس عدم المقارنة مع درجات العام الماضي، ليس المجموع هو ما يختار ولكن على الطالب دخول الكلية التي تتوافق مع ميوله ورغبته، لدينا كل شيء وكل الأمور تسير وفقا لتعليمات وخطة واضحة المعالم».