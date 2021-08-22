رئيس المحطات النووية: مفاعلات الضبعة ستتحمل اصطدام طائرة 400 طن

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، إنَّ هناك ثلاثة مراحل أساسية لتنفيذ مشروع المحطة النووية، موضحا «أننا لا زلنا في المرحلة الأولى والتي تعد المرحلة التحضيرية التي يمر بها المشروع الآن، وقد بدأت منذ ديسمبر 2017 وتستمر عامين ونصف تقريبا»، مبينًا أنَّها تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتبدأ المرحلة الثانية بعد الحصول على إذن بدء الإنشاء وتشمل كل الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات التشغيل.

مشروع محطة الضبعة النووي

وأشار «الوكيل»، في كلمتة بالندوة التي عقدتها شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين بعنوان «البرنامج النووي المصري السلمي ومحطة الضبعة النووية» إلى أنَّ المرحلة الثالثة والأخيرة تبدأ بعد الحصول على إذن اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل، وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة الأولى وإصدار ترخيص التشغيل.

الشريك الاستراتيجي

ونوه «الوكيل»، بحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين، إلى الشروط التي يجب توافرها في الشريك الاستراتيجي، فلابد أن يكون مالكًا ومصنعًا لتكنولوجيا المحطات النووية وخدماتها ولديه القدرة على توفير التمويل وعلى تطبيق سياسات المشاركة المحلية.

وأكّد أنَّ العمر التشغيلي لمحطة الطاقة النووية في الضبعة يصل إلى 60 عامًا، والمفاعلات المزمع تدشينها لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، وتتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترًا في الثانية.

توليد الكهرباء

من جهته، أوضح المهندس حسن عبد العليم، أمين عام نقابة المهندسين، أن إنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة ليس فقط مشروع طموح وواعد لإنتاج الطاقة الكهربية في مصر بل للقارة الإفريقية بأكملها، مضيفًا أنَّه يعطى دفعة لاستمرار التنمية الاقتصادية للبلاد كما يساعد في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتعقد مصر آمالًا كبيرة على محطة الضبعة لتكون عاملًا أساسيًا للارتقاء بالتكنولوجيا في جميع مجالات الصناعة، وتوفير طاقة نظيفة تحقق الاستدامة.

كما أكّد المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، أنَّ هذه الندوة تؤكّد دعم النقابة للقيادة السياسية فى خطوتها الجادة نحو البدء فى إجراءات إنشاء المحطة النووية للاستخدامات السلمية فى مدينة الضبعة، وتوقيع الاتفاق المبدئي مع الجانب الروسي لإنشاء محطة الضبعة النووية فى نوفمبر 2015.

بينما أكّد الدكتور محمد اليماني رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، أنَّ الشعبة تعمل بكل جهد للقيام بدورها للارتقاء بمستوى المهنة والمهندس، وفتح قنوات تدريبية هندسية من شأنها رفع كفاءة المهندس فنيا ومهنيا، ويكون ملما بتقنيات المهنة، مشيرًا إلى أنَّ الشعبة قامت بتنفيذ عدد من الندوات والزيارات لمواقع العمل ذات الصلة.

وشدد اليماني، على أنَّ المشروع يعد من المشاريع العملاقة التي لها فوائد عديدة على الاقتصاد المصري والذى سوف يسهم في تحسين مناخ الاستثمار فى الدولة وسيحدث نقلة ضخمة فى جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.

وأوضح اليماني، أنَّ مشروع الضبعة قد حصل على جائزة روسا توم كثانى أفضل مشروع فى العالم 2019 وذلك على هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووى فى العالم «روسا توم إكسبو 2019» المنعقد بروسيا، مشيرا إلى أنَّ اللجنة المنظمة للمؤتمر أقامت احتفالية كبيرة لتكريم الفائزين من مختلف دول العالم، حيث منحت اللجنة الأستاذ الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية جائزة اختيار مشروع الضبعة النووى كأحد أفضل 3 مشاريع من حيث البدء أو الانطلاقة على مستوى العالم، وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها التى يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص.

وأشاد «اليماني»، بالإنجازات الاقتصادية الحالية مما دعا المنظمات الدولية إلى الاشادة بمصر كونها تعتبر من الدول المعدودة التى استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم جائحة كورونا لتنتقل إلى الجمهورية الثانية، وتستمر الرحلة مع التنمية والتقدم والاستقرار والانطلاق إلى المستقبل بقوة وثقة.

وفي ختام الندوة، وجه المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الشكر لشعبة الهندسة الكهربائية برئاسة الدكتور محمد اليماني على نشاطها المتميز، ثم قدم المهندس هاني ضاحي والمهندس حسن عبد العليم والمهندس أحمد حشيش والدكتور محمد اليماني بإهداء الدكتور أمجد الوكيل درع النقابة وشهادة تقدير.