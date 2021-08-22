جهاد جريشة: أنتظر تحدياً جديداً بعد الاعتزال

أعلن جهاد جريشة، اعتزاله التحكيم بشكل نهائي، سواء محلياً أو دوليًا، لافتًا إلى أنه سعيد بما قدمه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "جريشة" في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه ينتظر تحدياً جديداً في المرحلة المقبلة.

وتابع جهاد جريشة: «أشكر جميع المسؤولين في مصر، كما أشكر الاتحاد العربي على تكريمي في مباراة أمس، وهي المباراة الأخيرة لي ولن أشارك في أي مباراة من المباريات المتبقية بالدوري أو كأس مصر».

يذكر أن جهاد جريشة أدار مباراة الإسماعيلي والزمالك ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي 2020 - 2021، التي فاز فيها الفريق الأبيض بهدفين دون رد، لتصبح آخر مبارياته على المستوى المحلي.

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