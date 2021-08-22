أهالي زفتى يستقبلون وزير الإسكان بـ «لافتات الشكر والسجاد الأزرق»

شهدت قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم حالة من السعادة والبهجة بين صفوف أسر وعائلات القرى، عقب تفقد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، لعدد من مشروعات حياة كريمة، إذ حرصوا على تعليق لافتات شكر وعرفان، و افتراش ساحات محطة رفع مياه كفر نواي بالسجاد ذات اللون الأزرق من قبل مسئولي الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحي.

تزيين محطة مياه الصرف الصحي

و أعرب المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق عن سعادته لتفقد مجمعات خدمية وإنشائية، تتضمن تطوير المواقع الإنشائية لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومجمعات خدمية تحوي مكاتب التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البيطرية والبريد وتطوير مراكز الشباب.

وزير الإسكان لمسئولي الهيئه:«مكنش له لازمه وجود سجاد على أرض محطة المياه»

واستنكر وزير الإسكان ظاهرة «سجاد الأزرق» مشيرا بقوله: «مكنش له لازمه وجود سجاد على أرض محطة المياه، وإحنا عارفين إنه جاري تطوير المحطة وتجهيز أرضيتها بواسطة الإنترلوك».

ومن جانبه، استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وذلك لمتابعة تطورات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى.

واستمع المحافظ إلى شرحًا تفصيليًا من اللواء إيهاب خضر، عن المشروعات التي تنفذها الهيئة في محافظة الغربية ، مشيرًا إلى أن المحطة الحالية جاري العمل بها بتكلفة مالية قدرها 30 مليون جنيه لتخدم 9065 نسمة خلال 4 أشهر المقبلة.

كما تفقد الوزير أعمال إنشاء مجمع الخدمات بنهطاى والمقام على مساحة 600 متر مربع بتكلفة 6 مليون جنيه، والذي يتكون من 3 أدوار (دور أرضي وعدد 2 دور علوي) لتقديم 8 خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي)، ذلك إلى جانب متابعة أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري، إحلال وتجديد الوحدة الصحية وأعمال إنشاء بئر ارتوازي بمحطة المياه التابعة للقرية.

واستكملت الجولة بتفقد مشاريع قرية الغريب، إذ تابع الوزير أعمال البناء والتشييد بالمجمع الخدمي بالقرية والبالغ تكلفته 6 مليون جنيه ليخدم 13 ألف من سكان القرية، ذلك إلى جانب أعمال مد وتدعيم شبكات مياه وأعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بتكلفة 5.2 مليون جنيه.

كما تابع الوزير والمحافظ خلال جولتهما أعمال المبادرة الرئاسية بقرية تفهنا العزب إذ تفقد محطة المعالجة بالقرية، أعمال مد وتدعيم مياه الصرف، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية، وأعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية ومركز الشباب.

وخلال الجولة قدم المحافظ عرضًا تقديميًا بمدرسة نهطاي للتمريض، عن نسب تنفيذ المشروعات بزفتى والتحديات التي تواجه العمل في المواقع المختلفة.

كما أكد «رحمي» أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى شملت مجموعة من المشاريع التي تخدم 14 محورًا للتنمية هي: (الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، التربية والتعليم، الري والموارد المائية، الكباري، المجمعات الخدمية، الشباب والرياضة، الصحة، المجمعات الزراعية والبيطرية، الإسعاف، رصف الطرق، الاتصالات والكهرباء)، بتكلفة قدرت بـ2558.66 مليون جنيه لتصل عدد هذه المشروعات إلى إجمالي 551 مشروعًا، جرى البدء في عدد270 مشروعا.

وأشاد وزير الإسكان بنسب تنفيذ المشاريع في القطاعات المختلفة والتي تتفاوت بين مشاريع أوشكت على الانتهاء، مثل مشاريع مياه الشرب التي بلغت نسب الانتهاء منها إلى 71٪؜ والصرف الصحي الذي بلغت نسب إنجازه 51٪؜ وبعض المشاريع التي يجرى البدء فيها عقب أعمال البنية التحتية.

كما وجه الوزير رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعرض جدول زمني للمشروعات المتعثرة التي عرضها المحافظ في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مراكز المحافظة.

الجزار: المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تشهد طفرة حقيقة

وأضاف «الجزار» أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري تشهد طفرة حقيقة ستنقل الريف المصري نقله نوعية، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق العدالة والمساواة من خلال توفير الدعم القوي والأسر الأكثر فقرًا ومدها بكافة الخدمات والمرافق، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وما يقدم خلال المبادرة من خدمات اجتماعية لتخرج القرى بعد انتهاء المبادرة بشكل جديد مطور نموذجي.