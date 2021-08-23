«الخطة والموازنة» تكشف عن مزايا قانون الجمارك الجديد

كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون الجمارك الجديد «الموحد» المقدم إلى مجلس النواب، قائلًا إن القانون الجديد يتيح إنهاء الإجراءات الجمركية إلكترونيًا و قبل وصول البضائع، وذلك من خلال المنصة الإليكترونية «نافذة» والتي اصدرتها وزارة المالية لهذا الغرض.

وأضاف «عمر» في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن إنهاء الإجراءات الجمركية إلكترونيًا يحقق السرعة المطلوبة مما يحقق مردود إيجابي لدى المستثمرين ويساعد على زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى التواكب مع التوجه العالمي، وكذلك تحسين وضع مصر على المؤشرات الدولية، كما أنه يوفر إهدار الكثير من الأموال.

التحول الرقمي يساعد على تحسين ترتيب مصر على المؤشرات الدولية

بينما قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وزارة المالية قامت بتطوير العمل بمنظومة الجمارك، و تحديث المنصة الإلكترونية «نافذة»، بالإضافة إلى إصدار تطبيق إلكتروني، موضحًا أن هذا يساعد على تسريع الإجراءات بشكل كبير، ويقضي على معوقات الاستثمار.

وأضاف «السلاب» لـ«الوطن» أن التسهيلات وتسريع الإجراءات يساعد في القضاء على البيروقراطية في العمل بالجمارك، خاصة أن التعطيل في العمل الجمركي يكلف المستثمرين أموال طائلة، إضافة إلى أن التسريع في الإجراءات يتماشى مع توجهات الدولة وتنمية الصادرات والواردات.

وأشار وكيل صناعة النواب إلى أن الإجراءات تتواكب مع التوجه العالمي ويساعد في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية والجمارك خاصة تقليص زمن الافراج الجمركي، و التسجيل المسبق للشحنات «ACI» المنتظر تطبيقه إلزاميًا على كافة الواردات اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لمنع استيراد البضائع مجهولة الهوية.