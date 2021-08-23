قومي المرأة ينظم حملة توعية بأهمية لقاح كورونا لسيدات بيلا

نفذ المجلس القومي للمراة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع بالمحافظة، حملة توعوية بأهمية لقاح كورونا ومنع الختان، اليوم الاثنين، وذلك لسيدات قرية «حازق»، التابعة لمركز بيلا، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ على أهمية تلقي لقاح كورونا، خاصةً مع بداية الموجة الرابعة، بالإضافة للإشارة إلى الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ للسيدات، ودور المجلس القومي للمرأة والخدمات المتعددة التي يقدمها للسيدات بالمحافظة، كما تطرقت إلى قضية ختان الإناث وخطورتها على الفتيات، لكونها جريمة في حق المرأة، لما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية.

الشيخ سالم: الختان عادة لاعلاقة لها بالدين

وتحدثت هبة الكيلاني، محامية مكتب الشكاوى بالفرع، عن العقوبات القانونية للختان والتي يتم توقيعها على مرتكب عملية الختان أو من طالب بها او حرض عليها، وعرضت مدد الحبس للحالات المختلفة، كما تحدثت عن نشاط مكتب الشكاوى والخدمات التي يقدمها للمرأة.

بينما تناولت الدكتورة ناجا عاطف، عضو المجلس، أهمية وضرورة تلقي لقاح كورونا، مشيرةً إلى أنه تم تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض، مؤكدةً أن اللقاح آمن تماماً وليس له أي آثار سلبية، كما وضحت الأثار النفسية على الطفلة من جراء ختان الإناث.

كما تحدث الشيخ السيد علي سالم، أحد رجال الدين، عن عدم نص الإسلام على ممارسة الختان، مؤكداً أنها عادة لا علاقة لها بالدين، كما قامت الدكتورة رشا فكري، مسئول مبادرة 100مليون صحة، بتوعية السيدات بأهمية وكيفية الفحص الذاتي للثدي في الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وأعقب اللقاء التوعوي كشف طبي شمل قياس الضغط والسكر وفحص الثدي، من خلال فريق طبي.

جاء ذلك بتنسيق من جمال سطور، رئيس مجلس مدينة بيلا، وبحضور شاهندا كمال، من فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد عبد الستار، رئيس قرية «حازق»، وسامية عنتر، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور الدكتورة رشا فكري، المسئولة عن مبادرة صحة المرأة بمديرية الصحة، والشيخ السيد علي سالم، بمديرية الأزهر، والدكتورة ناجا عاطف، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وهبة الكيلاني، محامية فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.