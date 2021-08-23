وزير المالية: يجب التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المواليد الجدد يزيدون من معدلات الفقر، ويرفعون عدد الفقراء، فضلًا عن زيادة المشاكل الاجتماعية في المجتمع، ويجب التأكيد على قضية قومية كبيرة، وهي التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن هناك خلل ما بين النمو السكاني ونوعية هذا النمو، فمن المهم جدًا أن نأخذ في اعتبارنا ليس فقط النمو السكاني ولكن نوعيته أيضًا، يجب أن ننتبه اليها.

عدد سكان بريطانيا لم يزد منذ عام 1994

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة «TeN»، أنه سافر إلى بعثة إلى المملكة المتحدة، عام 1994 وكانت تضم 4 دول، وكان عدد سكان الـ4 دول مجمعة 64 مليون نسمة، فيما كانت مصر عدد سكانها 60 مليون نسمة، موضحًا أن عدد سكان الـ4 دول الآن ما زال 67 مليون نسمة، بينما مصر وصلت لـ105 مليون نسمة.

بريطانيا وصلت لمعدل استبدال الوفيات بعدد المواليد

وأكد وزير المالية، أن بريطانيا وصلت لمعدل استبدال الوفيات بعدد المواليد، وبالتالي وصلت لحالة من الاستقرار في مستوى السكان، وفي المقابل تقوم دولتهم بعمل نمو اقتصادي، وبالتالي استطاعت الحافظ على مستوى معيشة المجتمع، فالاستقرار في معدل الوفيات وعدد المواليد يحقق الاستقرار المجتمعي.

نحتاج خطة قومية لمجابهة الزيادة السكانية

وتابع: «الموضوع محتاج إنه يُدرس وفقًا لخطة قومية نقدر من خلالها إن إحنا سواء بالإجراءات أو بالإقناع أو التشريعات تقدر توصلنا لحل في تلك المشكلة، ماينفعش يبقى عندي معدل مواليد كان قريب من 2.2%، ومش قادر أحقق نمو اقتصادي 3 أضعاف نسبة معدل المواليد».