«الآثار»: مشروع حدائق الفسطاط أكبر متنفس أخضر في العاصمة

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، إن مشروع حدائق الفسطاط هو أحد مشروعات الدولة التي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خاصة أن مدينة الفسطاط أول مدنية إسلامية في قارة إفريقيا وهي أساس مدينة القاهرة وبناه القائد الإسلامي عمرو بن العاص في عام 21 هجريا، وأسس فيها مسجد باسمه ولا يزال موجود حتى الآن، وجرى إنشاء بعدها مدينة القطاع وغيرها من المدائن.

تطوير المنطقة بالكامل

وأضاف «طلعت» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المنطقة تدهورت حالتها بيئيًا وعمرانيًا في سنوات ماضية، ولكن هناك مشروع لإحيائها والحفاظ على المتبقي منها.

سر تطوير المنطقة

وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار: «كل دول العالم اللي بتمتلك آثار وتراث بيكون فيها حاجة اسمها الحديقة الآثرية عشان يشوف أزقة ودروب المدينة التي كانت موجودة من ألف وألفين سنة، المباني هتترفع كفاءتها عشان السياح يشوف اتنبت امتى ويزور الحمامات العامة التاريخية فيها والمصانع، والجزء الأثري يجرى الانتهاء من ترميمه خلال 8 شهور بالكثير ضمن المشروع الكبير».

الحديقة تقام على 500 فدان

ومن المنتظر أن تقام الحديقة على 500 فدان في قلب القاهرة التاريخية لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص وستشمل الحديقة مجموعة من الأنشطة التي تحي التراث المصري الفرعوني والقطبي والإسلامي والحديث، وستكون أكبر متنفس أخضر في العاصمة، كما ستشمل هضبة في الوسط تتيح النظر إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي ومآذن القاهرة.