مي كساب تكشف عن الحالة الصحية لوالدها: الحمد لله «مش كورونا»

طمأنت الفنانة مي كساب جمهورها، على صحة والدها، بعدما نشرت له صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك، كاشفة خلالها عن مرضه، طالبة الدعاء له، ما أدى إلى قلق متابعيها.

مي كساب تكشف الحالة الصحية لوالدها

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قالت مي كساب «الحمد لله هو بقي أحسن دلوقتي، ربنا يطمنا عليه دايما ادعوله».

وتابعت الفنانة مي كساب: «هو كان صدره تعبان، وحصل معاه التهاب رئوي بس كان شديد شوية، بس الحمدلله مش كورونا متقلقوش، واتحسن كتير عن الأول الحمدلله».

وحرصت الفنانة مي كساب، على توجيه الشكر لجمهورها، ولكل من اهتم بالسؤال على والدها وصحته، وطلبت منهم الدعاء له، لكى يظل بصحة جيدة، وحالته تتحسن بشكل أفضل.

مي كساب تطلب الدعاء لوالدها

يذكر أن الفنانة مي كساب، كانت نشرت منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك، يحتوى على صورتها مع والدها، وعلقت عليها قائلة: «بابا أغلى ممتلكاتي وكنز حياتي، ربنا يقومك بالسلامة ويطول في عمرك، ويخليك لينا، لأننا من غيرك ولا حاجة».

مسلسل اللعبة

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة مي كساب، كان مسلسل اللعبة، التى شاركت فيه بجانب شيكو وهشام ماجد ومحمد ثروت وأحمد فتحى وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وأخراج معتز التوني.