تقوده مصر والإمارات.. «الدوسري» يطالب بتدشين مصنع عربي لإنتاج الدراجات

طالب محمد الدوسري الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الإعلام والاتصال للشباب العربي، بتدشين مصنع عربي لإنتاج الدراجات الهوائية، لافتا إلى أن تصنيع دراجة هوائية بمكونات محلية سيسهم في عرضها بسعر مناسب؛ مما يشجع المواطنين على استخدامها في العمل و«المشاوير» القصيرة.

وقال «الدوسري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدرجات الهوائية مبالغ فيها نوعا ما، حيث يتم استيرادها من الخارج ولا يوجد مصنع عربي واحد ينتج الدراجة الهوائية، مشيرًا إلى سيطرة العلامات التجارية الأجنبية على سوق الدرجات الذي يصل حجم استثماراته لنحو 65 مليار دولار سنويا.

تدشين مصنع دراجات هوائية بمشاركة مصرية إماراتية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك توجها عالميا في بعض الدول العربية، منها مصر والإمارات؛ لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجات الهوائية؛ لتخفيف الزحام والحفاظ على البيئة من العوادم الناتجة من استخدام الوقود التقليدي كالبنزين والسولار.

ولفت إلى أن تدشين مشروع مشترك بين الإمارات ومصر لتصنيع الدراجة الهوائية، على غرار مشروع تصنيع السيارة البيك أب، فرصة عظيمة ستدر أرباحا هائلة للبلدين، مشيرًا إلى أن المنتج نفسه لا يحتاج لأي خبرات ذات تقنية عالية، وتتوافر المواد اللازمة لبدء الإنتاج.

مصر مركز إقليمي للعديد من الصناعات

وأضاف «الدوسري» أن مصر على وجه الخصوص بدأت خطوات مبكرة لتشجيع المواطنين على استخدام الدرجات الهوائية بسعر مخفض من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية، مؤكدًا أن تدشين مصنع في مصر، ممكن أن يكون نواة للتصدير لكل دول أفريقيا، خصوصا وأن مصر تعد مركزا إقليميا للعديد من الصناعات التي تغزو بها القارة، ومع فرص تصنيع الدراجة الهوائية سيوفر ذلك المشروع العديد من فرص العمل فضلا عن تحقيق أرباح مرتفعة.

تضاعف حجم صناعة الدراجات خلال السنوات المقبلة

ونوه بأن هناك دراسات تشير إلى أن حجم صناعة الدراجات قد يتضاعف خلال السنوات المقبلة، مع توجه المواطنين لاستخدام بدائل للمواصلات العامة وما يكتنفها من زحام فضلا عن ارتفاع أسعار التنقل بالمواصلات العادية.