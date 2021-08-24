السودان يرحب باستجابة الأمم المتحدة لسحب القوات الإثيوبية من أبيي

رحبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، باستجابة الأمم المتحدة وتفهمها لطلب السودان القاضي باستبدال القوات الإثيوبية في أبيي بقوات من دول أخرى للمساهمة في حفظ السلام، ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الوزيرة قولها خلال اجتماع افتراضي عقدته مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت انيانقا، إن السودان يتطلع إلى الاستمرار في تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان للاستفادة من إمكانيات البلدين، وتعهدت الوزيرة بتسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من أبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة، كما تعهدت بإزالة كل العقبات التي تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود للقيام بمهامها ودورها المطلوب.

من جهته، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالدور الذي تلعبه حكومة السودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك برفقة وزراء حكومته إلى جوبا لتعزيز التعاون بين البلدين، وأكد بارفيت دعم الأمم المتحدة لجهود السودان في الاستقرار في دول القرن الأفريقي بوصفه رئيس الدورة الحالية لمؤتمر منظمة «الإيقاد»، وبحسب الوكالة السودانية.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة أبيي وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة «يونيسفا» في أبيي، كما تم الاتفاق على سحب القوات الإثيوبية من القوة المؤقتة الأمنية في أبيي خلال الثلاثة أشهر المقبلة بناءً على طلب السودان.

من جهة أخرى، بدأ نائب رئيس مجلس الرئاسة الليبي موسى الكوني، اليوم، زيارة رسمية إلى السودان تستغرق يومين، يُرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، ويجري الكوني مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين، لبحث العلاقات الثنائية، خاصة الأمنية المتعلقة بتأمين الحدود ومُحاربة الاتجار بالبشر، والتّعاون في المجالات السياسية والاقتصادية.