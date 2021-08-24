برلنتي عامر تنتهي من تسجيل أغنية «الكلام ع الكلام» وتطرحها قريبا

تستعد المطربة برلنتى عامر، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «الكلام ع الكلام»، من كلمات كالوشة، وألحان وليد العطار وتوزيع شيندى وخليل، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وتقدمها بشكل جديد تفاجئ بها الجميع.

آخر أعمال الفنانة برلنتي عامر مسلسل «ولاد إمبابة»

وكانت آخر مشاركات الفنانة برلنتي عامر، في مسلسل «ولاد إمبابة»، الذي جرى عرضه في موسم رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته كل من الفنان سعد الصغير ومصطفى أبو سريع ولطفى لبيب ومن إخراج ممدح زكي.

مشاركة الفنانة برلنتي عامر بمسلسل «قيد عائلي»

كما شاركت في مسلسل «قيد عائلى»، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

وأعلنت برلنتي زوجها من الفنان سعد الصغير سرا، لكنها قالت في تصريحات سابقة، إن خطبتهم حدثت أمام الجميع، ولا يوجد شيء ليتم إخفاؤه، وأن خطبتهم حدثت بعد قصة حب شهد عليها الكثيرون، مشيرة أن الخطبة حدثت في أحد الأماكن المفتوحة، وحضرها عدد من أصدقائهم المشتركين منهم إيهاب توفيق وعمر كمال وقاموا بالغناء والرقص مع سعد.

معلومات عن الفنانة برلنتي عامر

يذكر أن برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الثانية، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية المعروفة، وبدأت برلنتي، رحلتها مع مجال التمثيل في عام 2016، من خلال ظهورها المميز في مسلسل «نوايا برينة» من تأليف هاني سرحاني وإخراج سيف يوسف.

كما شاركت برلنتي: في عدد آخر من الأعمال منها، «نوايا بريئة 2016، كلمة سر 2016 ، عشان خارجين 2016، سقوط حر، الخروج 2016، هربانة منها 2017، عنتر ابن ابن ابن ابن شداد 2017، رمضان كريم 2017، ولاد إمبابة 2020 ، حب عمري 2020».