ختام تنسيق المرحلة الأولى وحقن حالة جديدة لضمور العضلات.. أبرز أحداث اليوم بالجامعات

أحداث متعددة تشهدها الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أبرزها ختام أعمال تنسيق المرحلة الأولي 2021 للجامعات الحكومية، وحقن الحالة الثامنة لطفلة مصابة بضمور العضلات الشوكي بمستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس بأغلى عقار في العالم لعلاج ضمور العضلات الشوكي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج المرضى المصابين بضمور العضلات الشوكي.

جامعة عين شمس: حقن الطفلة الثامنة المصابة بضمور العضلات بأغلى عقار في العالم

وتواصل معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات المخصصة لأعمال التنسيق بالجامعات، اليوم، استقبال طلاب المرحلة الأولى 2021 لتسجيل الرغبات، وسط التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، مع تسخير كل الإمكانيات أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، موضحا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن أعمال تسجيل الرغبات بالمعامل حتى الآن، على أن يغلق الموقع الإلكتروني التنسيق باب التسجيل الرغبات تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن ناحية أخرى، يجري أطباء مركز علاج أمراض ضمور العضلات الشوكي التابع لمستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، اليوم حقن الحالة الثامنة لطفلة مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي بأغلى عقار موجود في العالم تبلغ تكلفته 2.1 مليون دولار، وذلك على نفقة الدولة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج المرضي المصابين بضمور العضلات الشوكي، حيث سيتم الحقن لطفلة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية تبلغ من العمر عام وثلاثة أشهر.

وفي سياق مختلف، تواصل عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والدولية تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والطلاب والإداريين، في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية بشأن مجابهة تفشي فيروس كورونا للحد من انتشار المرض بين منسوبيها من الإصابة بالمرض.