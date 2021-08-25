القبض على القرد الهارب بالمنوفية.. والأهالي: «لسه في واحد تاني»

كشف الدكتور عادل حصحص، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، عن الإمساك بالقرد الهارب في قرية «العطف»، بمركز الباجور، عقب إثارته الخوف بين الأهالي، خاصة مع هروبه أعلي الاشجار بالقرية، مؤكداً أن لجنة من الطب البيطري تمكنت من الإمساك بالقرد، ولم يتم العثور على أي قرود أخرى، بعد مسح المنطقة بشكل كامل، بعدما ردد بعض الأهالي وجود قرد آخر مازال طليقاً في القرية.

النيابة تستفسر عن مصير القرد

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرد الهارب جرى الإمساك به وتسليمه إلى قسم شرطة الباجور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجري عرض الموضوع على النيابة العامة، التي استفسرت عن إمكانيه وجود القرد في أحد المنازل أو حديقة، فكان رد الطب البيطري بأن القرد يجب أن يوضع في حديقة الحيوان، ليكون تحت إشراف متخصصين.

وسادت حالة من القلق في قرية «العطف»، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على مدار الساعات الـ24 الماضية، بعدما رصد عدد من الأهالي تواجد قرد هارب في شوارع القرية، وأكد الأهالي أن القرد تسلق الأشجار، بعد قيامه بالدخول إلى أحد المنازل، والتهم بعض الحلوى منها، مؤكدين أن الواقعة بدأت من الساعة العاشرة صباح أمس الثلاثاء، وجرى الإمساك به صباح اليوم الأربعاء، بعد عدة محاولات بمشاركة عدد من الجهات التنفيذية.