بشرى لمحمد صلاح.. رئيس «فيفا» يتدخل لانضمام المحترفين لمنتخباتهم

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا»، بيانًا رسميًا أصدره رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، بشأن أزمة رفض أندية الدوري الإنجليزي والإسباني انضمام لاعبيها إلى منتخبات بلادهم بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وذكر البيان الرسمي لـ جياني إنفانتينو: «لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي، ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل، يعد إطلاق سراح اللاعبين في النوافذ الدولية المقبلة أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة، أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة».

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