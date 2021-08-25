إيناس جوهر: فيه بنات بتتجوز عشان تخلف وتتطلق.. ده مش منطق

قالت الإعلامية إيناس جوهر، إنها لم تشعر بأي مشكلة بسبب عدم الإنجاب، موضحة: «أنا بحمد ربنا كل يوم إني معنديش ولاد»، لافتة إلى أن هذا بسبب مشاكل الشباب في الفترة الحالية، مضيفة: «الحياة لم تأخذني ولا أي شيء، والزيجتين اللي اتجوزتهم مكنتش سعيدة فيهم، ومش هستمر، فهجيب عيال ليه! عشان أشردهم!»

التعويض من خلال أبناء أصحابها

وشددت «جوهر» في لقاء لها مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية منى عبدالغني، والإعلامية سهير جودة، على أن العقل يسيطر على الكثير من القرارات في حياتها، لافتة إلى أن بعض الفتيات تتزوج حتى تنجب طفلًا، ثم تُطلق، معقبة: «ده منطق! ده مش منطق»

وتابعت: «ولاد صحابي عوضوني جدًا جدًا في الحتة دي، وبعدين مسؤولية تربية الأطفال دي جامدة، وأنا أحب ألعب معاهم وأحبهم ويحبوني، ونتبادل الهدايا ونزور بعض وكدة، وبعدين باي باي بقى»، لافتة إلى أنها لا تشعر بالوحدة ولديها أبناء أصدقائها مثل أبنائها وتحبهم جدًا.

مواقف صعبة في العمل الإذاعي

أما عن ذكرياتها مع العمل الإذاعي ونجوم الزمن الجميل، فقالت إيناس جوهر إنها تحب الشخصيات البسيطة، والفنانة هند رستم كانت شخصية بسيطة جدًا وتستقبل الإعلاميين بشكل جيد جدًا، وكانت تحب الكلاب ولديها الكثير منها، وهي كانت ضيفًا رئيسيًا في إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

وأوضحت أنه خلال عملها في الإذاعة تعرضت للكثير من المواقف الصعبة مثل اعتذار الضيوف، وفي إحدى المرات كانت لديها حلقة في برنامج «ضيف الفطار» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ومن المقرر أن يستضيفا الدكتور تحسين الحديدي، ولكنه نظرًا للزحام لم يستطع الوصول فذهبت هي إليه، وبقى «عبدالحميد» في الأستوديو، وأجريا معه الحوار في الطريق.